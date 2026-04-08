Советским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по городу Минску, по данным следствия, 21-летняя минчанка, будучи зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, работала по договору подряда с различными туристическими организациями столицы. Девушка в кратчайшие сроки подбирала путевки, учитывая все запросы клиента. Тем самым она демонстрировала надежность и профессионализм.

Под предлогом брони и оплаты путешествия она требовала внесения предоплаты, в некоторых случаях – полной стоимости. Граждане, доверяя туристическому агенту, передавали денежные средства.

Как оказалось, полученные деньги в действительности не направлялись на приобретение туров, а их бронирование в некоторых случаях и вовсе не производилось. Вместо выполнения взятых на себя обязательств обвиняемая распоряжалась чужими финансами по своему усмотрению – тратила их на личные нужды и не имела намерений обеспечивать клиентам оплаченный отпуск.

Не дождавшись путешествия, пострадавшие обратились в правоохранительные органы.

Следователи выяснили, что за период с июня прошлого года по март текущего, минчанка обманным путем завладела денежными средствами 16 потерпевших на общую сумму более 120 тысяч рублей.

Жительнице Минска предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливается причастность обвиняемой к совершению аналогичных преступлений. В связи с этим следователи обращаются к гражданам: если вы пострадали от противоправных действий девушки, изображенной на фотографии, либо обладаете информацией об иных эпизодах преступной деятельности, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (017) 389 68 14.

Окончательная правовая оценка действиям фигурантки будет дана по завершении расследования.