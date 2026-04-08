Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПОД ВИДОМ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ЖИТЕЛЬНИЦА МИНСКА ОБМАНУЛА КЛИЕНТОВ НА СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ


14:05 08.04.2026

Советским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по городу Минску, по данным следствия, 21-летняя минчанка, будучи зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, работала по договору подряда с различными туристическими организациями столицы. Девушка в кратчайшие сроки подбирала путевки, учитывая все запросы клиента. Тем самым она демонстрировала надежность и профессионализм.

Под предлогом брони и оплаты путешествия она требовала внесения предоплаты, в некоторых случаях – полной стоимости. Граждане, доверяя туристическому агенту, передавали денежные средства.

Как оказалось, полученные деньги в действительности не направлялись на приобретение туров, а их бронирование в некоторых случаях и вовсе не производилось. Вместо выполнения взятых на себя обязательств обвиняемая распоряжалась чужими финансами по своему усмотрению – тратила их на личные нужды и не имела намерений обеспечивать клиентам оплаченный отпуск.

Не дождавшись путешествия, пострадавшие обратились в правоохранительные органы.

Следователи выяснили, что за период с июня прошлого года по март текущего, минчанка обманным путем завладела денежными средствами 16 потерпевших на общую сумму более 120 тысяч рублей.

Жительнице Минска предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливается причастность обвиняемой к совершению аналогичных преступлений. В связи с этим следователи обращаются к гражданам: если вы пострадали от противоправных действий девушки, изображенной на фотографии, либо обладаете информацией об иных эпизодах преступной деятельности, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (017) 389 68 14.

Окончательная правовая оценка действиям фигурантки будет дана по завершении расследования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3867 +0.0258
USD 2.9000 -0.0193
RUB 3.7320 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3940
USD 2.9000 2.9050
RUB 3.7210 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1700
EUR/RUB 90.8000 91.3900
USD/RUB 78.0000 78.1900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
