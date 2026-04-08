БЕЛАЗ модернизирует производство зубчатых колес

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на смену привычным зубодолбежным станкам, которым свойственна высокая трудоемкость операций, приходит современная высокопроизводительная технология зубофрезерования с ЧПУ.

«Технология высокоскоростной обработки зубчатого профиля на новом фрезерном оборудовании позволит в 2-3 раза повысить производительность и при внедрении обработки всей номенклатуры шестерен снизить трудоемкость изготовления деталей на 5700 н/ч в год, – отметил заместитель генерального директора – технический директор БЕЛАЗа Андрей Ковалев.

На новом зубофрезерном станке будет вестись обработка наружного зубчатого венца крупногабаритных коронных шестерен диаметром до 1250 мм методом обката червячными фрезами. В планах – закупка и внедрение в производство еще одного программируемого станка для фрезерования зубчатого профиля с внутренним зацеплением.

Среди ключевых преимуществ внедряемого БЕЛАЗом зубофрезерного оборудования: высокая производительность и степень универсальности, стабильно высокое качество поверхности деталей, а также использование единой модели системы программного управления.

Зубчатые передачи – это «сердце» механизмов. От качества их изготовления напрямую зависит долговечность работы ключевых узлов машин. БЕЛАЗ модернизирует станочный парк, добиваясь высочайшего качества зубчатых колес и делая свою технику надежнее и конкурентоспособнее.