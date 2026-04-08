БЕЛАЗ МОДЕРНИЗИРУЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС


13:43 08.04.2026

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на смену привычным зубодолбежным станкам, которым свойственна высокая трудоемкость операций, приходит современная высокопроизводительная технология зубофрезерования с ЧПУ.

«Технология высокоскоростной обработки зубчатого профиля на новом фрезерном оборудовании позволит в 2-3 раза повысить производительность и при внедрении обработки всей номенклатуры шестерен снизить трудоемкость изготовления деталей на 5700 н/ч в год, – отметил заместитель генерального директора – технический директор БЕЛАЗа Андрей Ковалев.

На новом зубофрезерном станке будет вестись обработка наружного зубчатого венца крупногабаритных коронных шестерен диаметром до 1250 мм методом обката червячными фрезами. В планах – закупка и внедрение в производство еще одного программируемого станка для фрезерования зубчатого профиля с внутренним зацеплением.

Среди ключевых преимуществ внедряемого БЕЛАЗом зубофрезерного оборудования: высокая производительность и степень универсальности, стабильно высокое качество поверхности деталей, а также использование единой модели системы программного управления.

Зубчатые передачи – это «сердце» механизмов. От качества их изготовления напрямую зависит долговечность работы ключевых узлов машин. БЕЛАЗ модернизирует станочный парк, добиваясь высочайшего качества зубчатых колес и делая свою технику надежнее и конкурентоспособнее.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3867 +0.0258
USD 2.9000 -0.0193
RUB 3.7320 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3940
USD 2.9000 2.9050
RUB 3.7210 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1700
EUR/RUB 90.8000 91.3900
USD/RUB 78.0000 78.1900
подробнее
