08.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БЕЛАЗ МОДЕРНИЗИРУЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
13:43 08.04.2026
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на смену привычным зубодолбежным станкам, которым свойственна высокая трудоемкость операций, приходит современная высокопроизводительная технология зубофрезерования с ЧПУ.
«Технология высокоскоростной обработки зубчатого профиля на новом фрезерном оборудовании позволит в 2-3 раза повысить производительность и при внедрении обработки всей номенклатуры шестерен снизить трудоемкость изготовления деталей на 5700 н/ч в год, – отметил заместитель генерального директора – технический директор БЕЛАЗа Андрей Ковалев.
На новом зубофрезерном станке будет вестись обработка наружного зубчатого венца крупногабаритных коронных шестерен диаметром до 1250 мм методом обката червячными фрезами. В планах – закупка и внедрение в производство еще одного программируемого станка для фрезерования зубчатого профиля с внутренним зацеплением.
Среди ключевых преимуществ внедряемого БЕЛАЗом зубофрезерного оборудования: высокая производительность и степень универсальности, стабильно высокое качество поверхности деталей, а также использование единой модели системы программного управления.
Зубчатые передачи – это «сердце» механизмов. От качества их изготовления напрямую зависит долговечность работы ключевых узлов машин. БЕЛАЗ модернизирует станочный парк, добиваясь высочайшего качества зубчатых колес и делая свою технику надежнее и конкурентоспособнее.
