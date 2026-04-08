Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов запустил продажи запасных частей на маркетплейсах Ozon и Emall.by. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила начальник бюро протокола и рекламы ОАО «БЗТДиА» Юлия Крук.

«Наш ассортимент включает широкий спектр запчастей для тракторов BELARUS. Запуск продаж на двух маркетплейсах стал итогом масштабной подготовки, длившейся несколько месяцев. Это важный шаг для укрепления позиций предприятия и расширения доступа к качественным запчастям для потребителей. Наши клиенты смогут приобретать оригинальные детали еще быстрее и удобнее. Вся продукция представлена под единым брендом bztda.official, и на самых популярных маркетплейсах уже доступно более 70 наименований товаров», — рассказала Юлия Крук.

Напомним, что в июле прошлого года БЗТДиА начал продажи оригинальных запчастей к тракторам BELARUS на маркетплейсе Wildberries.