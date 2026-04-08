БЗТДИА НАЧАЛ ПРОДАВАТЬ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ BELARUS НА OZON И EMALL.BY


12:54 08.04.2026

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов запустил продажи запасных частей на маркетплейсах Ozon и Emall.by. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила начальник бюро протокола и рекламы ОАО «БЗТДиА» Юлия Крук.

«Наш ассортимент включает широкий спектр запчастей для тракторов BELARUS. Запуск продаж на двух маркетплейсах стал итогом масштабной подготовки, длившейся несколько месяцев. Это важный шаг для укрепления позиций предприятия и расширения доступа к качественным запчастям для потребителей. Наши клиенты смогут приобретать оригинальные детали еще быстрее и удобнее. Вся продукция представлена под единым брендом bztda.official, и на самых популярных маркетплейсах уже доступно более 70 наименований товаров», — рассказала Юлия Крук.

Напомним, что в июле прошлого года БЗТДиА начал продажи оригинальных запчастей к тракторам BELARUS на маркетплейсе Wildberries.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3867 +0.0258
USD 2.9000 -0.0193
RUB 3.7320 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3940
USD 2.9000 2.9050
RUB 3.7210 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1700
EUR/RUB 90.8000 91.3900
USD/RUB 78.0000 78.1900
подробнее
