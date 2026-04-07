ПАССАЖИР ПОЕЗДА ПЫТАЛСЯ НЕЗАКОННО ПЕРЕВЕЗТИ ЧЕРЕЗ БЕЛОРУССКУЮ ГРАНИЦУ БОЛЕЕ 53 ТЫС. ЕВРО


10:40 08.04.2026

За незаконное перемещение через границу денежных средств в крупном размере в отношении пассажира поезда Гродненская региональная таможня возбудила уголовное дело.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, 60-летний мужчина следовал железнодорожным сообщением «Калининград-Адлер» через пункт пропуска «Гудогай». В ходе устного опроса сотруднику таможни он заявил, что наличные денежные средства не перемещает. Однако при таможенном контроле в кармане куртки, находившейся на полке купе вагона, было обнаружено свыше 53 тыс. евро и более 6 тыс. российских рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф, ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Белорусская таможня в очередной раз предупреждает о необходимости обязательного декларирования сумм, превышающих в эквиваленте 10 тыс. долларов США. Незаконное перемещение свыше 30 тыс. долларов США - уже уголовная ответственность.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3900
USD 2.9050 2.9170
RUB 3.7150 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1650
EUR/RUB 90.6000 91.2992
USD/RUB 78.0000 78.4991
подробнее
