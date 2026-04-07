За незаконное перемещение через границу денежных средств в крупном размере в отношении пассажира поезда Гродненская региональная таможня возбудила уголовное дело.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, 60-летний мужчина следовал железнодорожным сообщением «Калининград-Адлер» через пункт пропуска «Гудогай». В ходе устного опроса сотруднику таможни он заявил, что наличные денежные средства не перемещает. Однако при таможенном контроле в кармане куртки, находившейся на полке купе вагона, было обнаружено свыше 53 тыс. евро и более 6 тыс. российских рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф, ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Белорусская таможня в очередной раз предупреждает о необходимости обязательного декларирования сумм, превышающих в эквиваленте 10 тыс. долларов США. Незаконное перемещение свыше 30 тыс. долларов США - уже уголовная ответственность.