|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПАССАЖИР ПОЕЗДА ПЫТАЛСЯ НЕЗАКОННО ПЕРЕВЕЗТИ ЧЕРЕЗ БЕЛОРУССКУЮ ГРАНИЦУ БОЛЕЕ 53 ТЫС. ЕВРО
10:40 08.04.2026
За незаконное перемещение через границу денежных средств в крупном размере в отношении пассажира поезда Гродненская региональная таможня возбудила уголовное дело.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, 60-летний мужчина следовал железнодорожным сообщением «Калининград-Адлер» через пункт пропуска «Гудогай». В ходе устного опроса сотруднику таможни он заявил, что наличные денежные средства не перемещает. Однако при таможенном контроле в кармане куртки, находившейся на полке купе вагона, было обнаружено свыше 53 тыс. евро и более 6 тыс. российских рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф, ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Белорусская таможня в очередной раз предупреждает о необходимости обязательного декларирования сумм, превышающих в эквиваленте 10 тыс. долларов США. Незаконное перемещение свыше 30 тыс. долларов США - уже уголовная ответственность.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
Курсы в банках
на 08.04.2026
Конвертация в банках
на 08.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте