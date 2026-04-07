|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
«ЭТИ МОМЕНТЫ УРЕГУЛИРОВАНЫ». ШУЛЕЙКО РАССКАЗАЛ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РАБОТЫ БНБК
10:23 08.04.2026
Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко по итогам совещания у Главы государства о развитии Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) рассказал об экономической составляющей работы предприятия, сообщает пресс-служба Правительства.
"Государству в несколько заходов приходилось оздоравливать это предприятие. Но экономические моменты, которые были на БНБК, урегулированы. Государственная поддержка и принятые Правительством решения позволили правильно вложить кредитные деньги, чтобы предприятие могло существовать и выполнять свои обязательства, - сказал Юрий Шулейко. - Производственная программа выстраивается так, чтобы однозначно погашать обязательства, которые есть на предприятии".
Вице-премьер отметил, что к Главе государства обращались за дополнительной поддержкой, но это не связано с текущим состоянием дел Белорусской национальной биотехнологической корпорации, а касается перспектив ее дальнейшего развитие. "Это будет направлено на модернизацию, совершенствование, расширение номенклатуры на уже существующей базе предприятия", - подчеркнул он.
По словам заместителя премьер-министра, для получения этих средств еще предстоит подготовить соответствующие документы: "Глава государства или поддержит, или не поддержит (выделение средств. - Прим.). Но высока вероятность, что поддержит".
Юрий Шулейко назвал Белорусскую биотехнологическую корпорацию амбициозным предприятием в масштабах страны. Первые линейки продукции на БНБК стали производить в 2022 году сразу после запуска предприятия. Тем не менее, отметил вице-премьер, биотехнологии постоянно развиваются, поэтому отечественные специалисты совершенствуются и ищут новые подходы в работе. "На совещании шла речь в том числе о будущем БНБК. Мы очень серьезно думаем об этом проекте. Это еще один шаг в будущее для нашей страны", - уверен он.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
Курсы в банках
на 08.04.2026
Конвертация в банках
на 08.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте