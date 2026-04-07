Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко по итогам совещания у Главы государства о развитии Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) рассказал об экономической составляющей работы предприятия, сообщает пресс-служба Правительства.

"Государству в несколько заходов приходилось оздоравливать это предприятие. Но экономические моменты, которые были на БНБК, урегулированы. Государственная поддержка и принятые Правительством решения позволили правильно вложить кредитные деньги, чтобы предприятие могло существовать и выполнять свои обязательства, - сказал Юрий Шулейко. - Производственная программа выстраивается так, чтобы однозначно погашать обязательства, которые есть на предприятии".

Вице-премьер отметил, что к Главе государства обращались за дополнительной поддержкой, но это не связано с текущим состоянием дел Белорусской национальной биотехнологической корпорации, а касается перспектив ее дальнейшего развитие. "Это будет направлено на модернизацию, совершенствование, расширение номенклатуры на уже существующей базе предприятия", - подчеркнул он.

По словам заместителя премьер-министра, для получения этих средств еще предстоит подготовить соответствующие документы: "Глава государства или поддержит, или не поддержит (выделение средств. - Прим.). Но высока вероятность, что поддержит".

Юрий Шулейко назвал Белорусскую биотехнологическую корпорацию амбициозным предприятием в масштабах страны. Первые линейки продукции на БНБК стали производить в 2022 году сразу после запуска предприятия. Тем не менее, отметил вице-премьер, биотехнологии постоянно развиваются, поэтому отечественные специалисты совершенствуются и ищут новые подходы в работе. "На совещании шла речь в том числе о будущем БНБК. Мы очень серьезно думаем об этом проекте. Это еще один шаг в будущее для нашей страны", - уверен он.