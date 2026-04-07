Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМПОРТА АККУМУЛЯТОРОВ


10:04 08.04.2026

В Беларуси вводится лицензирование импорта аккумуляторов. Александр Турчин подписал постановление Совета Министров "О лицензировании импорта", сообщает пресс-служба Правительства.

Документ предусматривает введение в одностороннем порядке временной меры нетарифного регулирования, ограничивающей ввоз в Республику Беларусь сроком на 6 месяцев аккумуляторных батарей (АКБ) путем выдачи лицензии на их ввоз.

Постановлением лицензирование импорта АКБ предусмотрено в отношении следующих типов товаров:

8507 10 200 2 - аккумуляторы электрические, свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей, работающие с жидким электролитом массой более 5 кг, для промышленной сборки;

8507 10 200 3 - аккумуляторы электрические, свинцовые, работающие с жидким электролитом, прочие, массой более 5 кг.

Введение лицензирования на ввоз АКБ не будет распространятся на товары, происходящие из государств - членов ЕАЭС при условии подтверждения их происхождения сертификатом о происхождении товара формы СТ-1 или сертификатом о происхождении товара иной формы, либо включенные в Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов ЕАЭС.

Введение указанной меры нетарифного регулирования не приведет к повышению цен для конечного потребителя и принято в целях поддержки отечественных производителей.
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
EUR 3.3700 3.3900
USD 2.9050 2.9170
RUB 3.7150 3.7300
EUR/USD 1.1570 1.1650
EUR/RUB 90.6000 91.2992
USD/RUB 78.0000 78.4991
