Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМПОРТА АККУМУЛЯТОРОВ
10:04 08.04.2026
В Беларуси вводится лицензирование импорта аккумуляторов. Александр Турчин подписал постановление Совета Министров "О лицензировании импорта", сообщает пресс-служба Правительства.
Документ предусматривает введение в одностороннем порядке временной меры нетарифного регулирования, ограничивающей ввоз в Республику Беларусь сроком на 6 месяцев аккумуляторных батарей (АКБ) путем выдачи лицензии на их ввоз.
Постановлением лицензирование импорта АКБ предусмотрено в отношении следующих типов товаров:
8507 10 200 2 - аккумуляторы электрические, свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей, работающие с жидким электролитом массой более 5 кг, для промышленной сборки;
8507 10 200 3 - аккумуляторы электрические, свинцовые, работающие с жидким электролитом, прочие, массой более 5 кг.
Введение лицензирования на ввоз АКБ не будет распространятся на товары, происходящие из государств - членов ЕАЭС при условии подтверждения их происхождения сертификатом о происхождении товара формы СТ-1 или сертификатом о происхождении товара иной формы, либо включенные в Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов ЕАЭС.
Введение указанной меры нетарифного регулирования не приведет к повышению цен для конечного потребителя и принято в целях поддержки отечественных производителей.
