В Беларуси вводится лицензирование импорта аккумуляторов. Александр Турчин подписал постановление Совета Министров "О лицензировании импорта", сообщает пресс-служба Правительства.

Документ предусматривает введение в одностороннем порядке временной меры нетарифного регулирования, ограничивающей ввоз в Республику Беларусь сроком на 6 месяцев аккумуляторных батарей (АКБ) путем выдачи лицензии на их ввоз.

Постановлением лицензирование импорта АКБ предусмотрено в отношении следующих типов товаров:

8507 10 200 2 - аккумуляторы электрические, свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей, работающие с жидким электролитом массой более 5 кг, для промышленной сборки;

8507 10 200 3 - аккумуляторы электрические, свинцовые, работающие с жидким электролитом, прочие, массой более 5 кг.

Введение лицензирования на ввоз АКБ не будет распространятся на товары, происходящие из государств - членов ЕАЭС при условии подтверждения их происхождения сертификатом о происхождении товара формы СТ-1 или сертификатом о происхождении товара иной формы, либо включенные в Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов ЕАЭС.

Введение указанной меры нетарифного регулирования не приведет к повышению цен для конечного потребителя и принято в целях поддержки отечественных производителей.