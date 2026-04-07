Александр Лукашенко ставит задачу развивать прикладные производства, связанные с биотехнологиями. Об этом по итогам совещания у Главы государства о развитии Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, сообщает пресс-служба Правительства.

"Требования и задачи, поставленные Президентом на совещании, простые: развивать дальше шлейф практических прикладных производств, связанных с биотехнологиями, - заявил Николай Снопков. - Биотехнологии на основе растительного происхождения - это и пробиотики, и антибиотики… Это гораздо более широкий спектр развития различных производств, точек роста, которые по требованию Президента мы будем развивать в дальнейшем на основе БНБК".

Первый вице-премьер отметил, что оценивать эффективность перспектив развития биотехнологий будет рабочая группа в составе Премьер-министра Александра Турчина, председателя Президиума Национальной академии наук Владимира Караника и заместителя председателя Всебелорусского народного собрания Александра Косинца. "Эта небольшая команда из трех человек сформирует проект, который будет реализован в двух вариантах. Это будет либо льготный правительственный китайский кредит (он заложен в бюджете КНР на 2026 год в объеме 3,5 млрд юаней), либо прямой инвестор - китайский сопартнер, который будет вместе с нами и как обладатель технологий, и как бизнес-партнер", - подчеркнул Николай Снопков.

Отвечая на вопрос об окупаемости проекта, он отметил, что в современных реалиях это достаточно сложно спрогнозировать. "Проект может выстрелить таким образом, что окупится в течение трех лет. Может выстрелить, как сейчас любят говорить, из-за "черных лебедей". Кто знает, что будет завтра... Если проект окупается в течение 13-15 лет, на мой взгляд, это прекрасно. Но нам нужно ориентироваться прежде всего на пусть и небольшой, но внутренний спрос, чтобы улучшить эффективность таких производств, существующих в стране, - считает Николай Снопков. - Есть такая базовая вещь - импортозамещение. Но импортозамещение нужно не ради импортозамещения как такового, а ради того, чтобы улучшать финансовую составляющую и эффективность существующего бизнеса в стране. Экспортоориентированность с учетом волатильности рынка, непонятности в мире - это вопрос второй"