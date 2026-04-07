08.04.2026   
Экономика РБ


СНОПКОВ: ПРЕЗИДЕНТ СТАВИТ ЗАДАЧУ И ДАЛЬШЕ РАЗВИВАТЬ ПРИКЛАДНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА


09:47 08.04.2026

Александр Лукашенко ставит задачу развивать прикладные производства, связанные с биотехнологиями. Об этом по итогам совещания у Главы государства о развитии Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, сообщает пресс-служба Правительства.

"Требования и задачи, поставленные Президентом на совещании, простые: развивать дальше шлейф практических прикладных производств, связанных с биотехнологиями, - заявил Николай Снопков. - Биотехнологии на основе растительного происхождения - это и пробиотики, и антибиотики… Это гораздо более широкий спектр развития различных производств, точек роста, которые по требованию Президента мы будем развивать в дальнейшем на основе БНБК".

Первый вице-премьер отметил, что оценивать эффективность перспектив развития биотехнологий будет рабочая группа в составе Премьер-министра Александра Турчина, председателя Президиума Национальной академии наук Владимира Караника и заместителя председателя Всебелорусского народного собрания Александра Косинца. "Эта небольшая команда из трех человек сформирует проект, который будет реализован в двух вариантах. Это будет либо льготный правительственный китайский кредит (он заложен в бюджете КНР на 2026 год в объеме 3,5 млрд юаней), либо прямой инвестор - китайский сопартнер, который будет вместе с нами и как обладатель технологий, и как бизнес-партнер", - подчеркнул Николай Снопков.

Отвечая на вопрос об окупаемости проекта, он отметил, что в современных реалиях это достаточно сложно спрогнозировать. "Проект может выстрелить таким образом, что окупится в течение трех лет. Может выстрелить, как сейчас любят говорить, из-за "черных лебедей". Кто знает, что будет завтра... Если проект окупается в течение 13-15 лет, на мой взгляд, это прекрасно. Но нам нужно ориентироваться прежде всего на пусть и небольшой, но внутренний спрос, чтобы улучшить эффективность таких производств, существующих в стране, - считает Николай Снопков. - Есть такая базовая вещь - импортозамещение. Но импортозамещение нужно не ради импортозамещения как такового, а ради того, чтобы улучшать финансовую составляющую и эффективность существующего бизнеса в стране. Экспортоориентированность с учетом волатильности рынка, непонятности в мире - это вопрос второй"
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3900
USD 2.9050 2.9170
RUB 3.7150 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1650
EUR/RUB 90.6000 91.2992
USD/RUB 78.0000 78.4991
подробнее
