В Беларуси 9 апреля стартует регистрация на централизованное тестирование. У абитуриентов остается все меньше времени, чтобы подтянуть и отшлифовать свои знания. Компания МТС при поддержке Министерства образования Республики Беларусь предоставляет школьникам бесплатный инструмент для подготовки к вступительным испытаниям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, это 68 видеоуроков по семи школьным предметам, которые доступны на порталах adu.by и eior.by. Материалы охватывают самые коварные темы по физике, математике, химии, биологии, белорусскому, русскому и английскому языкам. Это готовый карманный репетитор, который суммарно длится 12,5 часов.

Материалы прошли экспертизу Национального института образования и одобрены как дополнительный инструмент для подготовки к ЦТ. Ведущие — опытные преподаватели, которые объясняют сложное простыми словами, а формулы, графики и схемы помогают запомнить главное.

Курс охватывает именно то, на чем спотыкаются большинство абитуриентов. Среди тем:

• Физика: путь и перемещение, законы Ньютона, импульс, энергия.

• Математика: уравнения с модулем, иррациональные уравнения, метод интервалов.

• Химия: окислительно-восстановительные реакции, обратимые реакции, задачи на смеси газов.

• Биология: решение задач по экологии и генетике, фотосинтез, эмбриональное развитие.

• Белорусский язык: правописание «У» и «Ў», апостроф, предложения с обособленными членами.

• Русский язык: правописание Н и НН, знаки препинания, сложные случаи разбора слов.

• Английский язык: алгоритм выбора видо-временной формы глагола, страдательный залог, артикли.

Видео можно смотреть в любом порядке: хоть за завтраком, хоть в дороге. Длительность роликов и их содержимое сформированы так, чтобы слушателю было интересно и при этом не терялась концентрация внимания.