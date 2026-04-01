07.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКСПРЕСС-ЗНАНИЯ К ЦТ: МТС ПОМОЖЕТ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОУРОКОВ


17:20 07.04.2026

В Беларуси 9 апреля стартует регистрация на централизованное тестирование. У абитуриентов остается все меньше времени, чтобы подтянуть и отшлифовать свои знания. Компания МТС при поддержке Министерства образования Республики Беларусь предоставляет школьникам бесплатный инструмент для подготовки к вступительным испытаниям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, это 68 видеоуроков по семи школьным предметам, которые доступны на порталах adu.by и eior.by. Материалы охватывают самые коварные темы по физике, математике, химии, биологии, белорусскому, русскому и английскому языкам. Это готовый карманный репетитор, который суммарно длится 12,5 часов.

Материалы прошли экспертизу Национального института образования и одобрены как дополнительный инструмент для подготовки к ЦТ. Ведущие — опытные преподаватели, которые объясняют сложное простыми словами, а формулы, графики и схемы помогают запомнить главное.

Курс охватывает именно то, на чем спотыкаются большинство абитуриентов. Среди тем:

• Физика: путь и перемещение, законы Ньютона, импульс, энергия.

• Математика: уравнения с модулем, иррациональные уравнения, метод интервалов.

• Химия: окислительно-восстановительные реакции, обратимые реакции, задачи на смеси газов.

• Биология: решение задач по экологии и генетике, фотосинтез, эмбриональное развитие.

• Белорусский язык: правописание «У» и «Ў», апостроф, предложения с обособленными членами.

• Русский язык: правописание Н и НН, знаки препинания, сложные случаи разбора слов.

• Английский язык: алгоритм выбора видо-временной формы глагола, страдательный залог, артикли.

Видео можно смотреть в любом порядке: хоть за завтраком, хоть в дороге. Длительность роликов и их содержимое сформированы так, чтобы слушателю было интересно и при этом не терялась концентрация внимания.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3750 3.3800
USD 2.9120 2.9180
RUB 3.7180 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1580 1.1610
EUR/RUB 90.6000 91.0000
USD/RUB 78.1000 78.4900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
