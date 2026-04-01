Масштабная цифровая неделя Digital Week Gomel пройдет с 13 по 16 апреля в Гомеле, сообщает Telegram-канал ГКНТ.

Событие объединит на одной площадке талантливую молодежь, экспертов в области высоких технологий и представителей государственного сектора для обсуждения перспектив цифровой трансформации региона.

Центральным событием программы станет республиканская олимпиада IT-Challenge-2026, где за звание лучших поборются студенты высших учебных заведений. Наряду с будущими профессионалами свои силы в программировании проверят и школьники в рамках профильного турнира.

Образовательный блок дополнится практическими дискуссиями о внедрении современных технологий в социально значимые сферы. В частности, эксперты проведут круглый стол по вопросам цифровизации здравоохранения, а также серию семинаров, посвященных кибербезопасности и повышению эффективности ключевых отраслей экономики.

Итогом деловой программы станет укрепление партнерских связей внутри региона. В рамках недели запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве между разработчиками программного обеспечения и предприятиями Гомельской области, что даст импульс для реализации новых высокотехнологичных проектов.