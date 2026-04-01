Экономика РБ


ОТ ОЛИМПИАД ДО СЕМИНАРОВ: МАСШТАБНАЯ ЦИФРОВАЯ НЕДЕЛЯ ПРОЙДЕТ С 13 ПО 16 АПРЕЛЯ В ГОМЕЛЕ


14:22 07.04.2026

Масштабная цифровая неделя Digital Week Gomel пройдет с 13 по 16 апреля в Гомеле, сообщает Telegram-канал ГКНТ.

Событие объединит на одной площадке талантливую молодежь, экспертов в области высоких технологий и представителей государственного сектора для обсуждения перспектив цифровой трансформации региона.

Центральным событием программы станет республиканская олимпиада IT-Challenge-2026, где за звание лучших поборются студенты высших учебных заведений. Наряду с будущими профессионалами свои силы в программировании проверят и школьники в рамках профильного турнира.

Образовательный блок дополнится практическими дискуссиями о внедрении современных технологий в социально значимые сферы. В частности, эксперты проведут круглый стол по вопросам цифровизации здравоохранения, а также серию семинаров, посвященных кибербезопасности и повышению эффективности ключевых отраслей экономики.

Итогом деловой программы станет укрепление партнерских связей внутри региона. В рамках недели запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве между разработчиками программного обеспечения и предприятиями Гомельской области, что даст импульс для реализации новых высокотехнологичных проектов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3750 3.3800
USD 2.9120 2.9180
RUB 3.7180 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1580 1.1610
EUR/RUB 90.6000 91.0000
USD/RUB 78.1000 78.4900
подробнее
