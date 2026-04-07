В Зеленой гавани появится акцентный дом в центральной части квартала Горный ручей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика «А-100 Девелопмент», в квартирах предусмотрены трехметровые потолки, террасы на первом этаже и двухуровневые квартиры с выходом на кровлю. Продажи уже открыты: стоимость «квадрата» стартует от 1820 долларов по курсу.

Ситихаус 6.9 возведут рядом с зонами активного отдыха и местами для прогулок. В шаговой доступности от дома будут кафе, магазины, рестораны, тренажерный зал и паркинг.

Монолитный дом одноподъездный, в нем семь этажей и всего 40 квартир площадью от 50 до 130 «квадратов», высота потолков — три метра.

Застройщик традиционно предложил множество вариантов планировок: от уютной евро-двушки до просторной евро-пятикомнатной. Квартиры продаются без отделки, со свободной планировкой, чтобы можно было сделать все «под себя». На первом этаже — пять квартир, и у каждой своя полноценная терраса от 19 до 23 «квадратов». В трех и четырехкомнатных квартирах можно организовать мастер-спальню со своей гардеробной и санузлом.

В доме представлены пять мансардных двухуровневых квартир. Две из них получат выход на личную террасу на крыше, где можно поставить шезлонг, позвать друзей или любоваться звездным небом. Во всех квартирах продуманы антресоли, а в некоторых - окна прямо в кровле.

Самую доступную квартиру можно купить за 103 500 долларов в перерасчете.

В подъезде дома на первом этаже будет лапомойка и колясочная. Территорию двора с детской площадкой и несколькими зонами для тихого отдыха сделают закрытой для автомобилей.

Дети смогут играть на площадке с горками и качелями, рядом появится соседский центр — павильон с барбекю для пикников. Место выделено и под вертикальные мини-огороды. Велосипеды можно будет оставить в велобоксе соседнего дома.

Территория вблизи дома станет общественным пространством. Рядом обустроят спортивную зону, где можно будет поиграть в баскетбол или заняться воркаутом. Предусмотрена и площадка для мероприятий и отдыха. Также поблизости появится сад камней с деревянными настилами.

Для владельцев автомобилей будут предложены машино-места в паркинге 6.13, в том числе с зарядными станциями для электромобилей, а также места на открытой стоянке рядом с домом.

«Дом 6.9 будет выделяться среди других домов группы своей особой архитектурой и концепцией, террасами на первом этаже и даже на крыше. Внутри все продумано для комфорта и воплощения дизайнерских идей: квартиры свободной планировки можно будет обустроить на свой вкус», — отмечают в «А-100 Девелопмент».

Ситихаус 6.9 задуман как акцентный дом — он будет заметно выделяться и задавать тон всей линии застройки. В архитектуре квартала заложено цветовое сочетание соснового бора и глины: оттенки зеленого, серого и терракоты с разными фактурами и заметными акцентами.

Дом планируют сдать в первом квартале 2027 года.