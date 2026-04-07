07.04.2026   
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В 10 РАЙОНАХ ГОМЕЛЬЩИНЫ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ ЧИСЛА РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ ЗЕМЕЛЬ


13:24 07.04.2026

Земельные участки в 10 районах Гомельской области исключены из числа радиационно опасных земель. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановление "О земельных участках радиационно опасных земель" подготовлено в целях регулирования общественных отношений в области обеспечения радиационной безопасности.

Документ предусматривает исключение земельных участков в Брагинском, Ветковском, Жлобинском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Речицком и Чечерском районах Гомельской области общей площадью 940,1079 га из радиационно опасных земель отчуждения и перевод их в хозяйственное использование.

Также постановлением предусматривается отнесение земельных участков радиационно опасных земель отчуждения в Брагинском и Ветковском районах Гомельской области общей площадью 378,7160 гектара к радиационно опасным землям ограниченного хозяйственного использования.

Общая площадь радиационно опасных земель отчуждения Гомельской области, возвращаемых в оборот, составит 1 318,8239 га.

При этом будет обеспечен контроль условий использования данных участков и продукции, произведенной на них.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2026
валюта курс
EUR 3.3775
USD 2.9241
RUB 3.7349
Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
Курсы в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.9120 2.9180
RUB 3.7180 3.7250
Конвертация в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1610
EUR/RUB 90.8000 90.9008
USD/RUB 78.3000 78.4991
