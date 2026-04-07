Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В 10 РАЙОНАХ ГОМЕЛЬЩИНЫ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ ЧИСЛА РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ ЗЕМЕЛЬ
13:24 07.04.2026
Земельные участки в 10 районах Гомельской области исключены из числа радиационно опасных земель. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Постановление "О земельных участках радиационно опасных земель" подготовлено в целях регулирования общественных отношений в области обеспечения радиационной безопасности.
Документ предусматривает исключение земельных участков в Брагинском, Ветковском, Жлобинском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Речицком и Чечерском районах Гомельской области общей площадью 940,1079 га из радиационно опасных земель отчуждения и перевод их в хозяйственное использование.
Также постановлением предусматривается отнесение земельных участков радиационно опасных земель отчуждения в Брагинском и Ветковском районах Гомельской области общей площадью 378,7160 гектара к радиационно опасным землям ограниченного хозяйственного использования.
Общая площадь радиационно опасных земель отчуждения Гомельской области, возвращаемых в оборот, составит 1 318,8239 га.
При этом будет обеспечен контроль условий использования данных участков и продукции, произведенной на них.
