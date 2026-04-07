Земельные участки в 10 районах Гомельской области исключены из числа радиационно опасных земель. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановление "О земельных участках радиационно опасных земель" подготовлено в целях регулирования общественных отношений в области обеспечения радиационной безопасности.

Документ предусматривает исключение земельных участков в Брагинском, Ветковском, Жлобинском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Речицком и Чечерском районах Гомельской области общей площадью 940,1079 га из радиационно опасных земель отчуждения и перевод их в хозяйственное использование.

Также постановлением предусматривается отнесение земельных участков радиационно опасных земель отчуждения в Брагинском и Ветковском районах Гомельской области общей площадью 378,7160 гектара к радиационно опасным землям ограниченного хозяйственного использования.

Общая площадь радиационно опасных земель отчуждения Гомельской области, возвращаемых в оборот, составит 1 318,8239 га.

При этом будет обеспечен контроль условий использования данных участков и продукции, произведенной на них.