Взаимодействие граждан с Министерством труда и соцзащиты переходит на проактивный формат.

Как сообщает Telegram-канал профильного ведомства, теперь основные пособия и регистрационные процедуры будут оформляться автоматически, что избавит людей от необходимости собирать справки и стоять в очередях.

Важным этапом этой цифровизации станет новый порядок выплат для будущих мам. В 2026 году планируется внедрить систему назначения пособий по беременности и родам на основании электронного больничного листка.

Проект реализуется совместными усилиями Минтруда и Минздрава. В дальнейшем этот опыт планируют распространить и на другие виды пособий по временной нетрудоспособности, сделав систему господдержки максимально доступной и быстрой.