Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БЕЛОРУСЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЯ БЕЗ ЛИШНИХ СПРАВОК
13:21 07.04.2026
Взаимодействие граждан с Министерством труда и соцзащиты переходит на проактивный формат.
Как сообщает Telegram-канал профильного ведомства, теперь основные пособия и регистрационные процедуры будут оформляться автоматически, что избавит людей от необходимости собирать справки и стоять в очередях.
Важным этапом этой цифровизации станет новый порядок выплат для будущих мам. В 2026 году планируется внедрить систему назначения пособий по беременности и родам на основании электронного больничного листка.
Проект реализуется совместными усилиями Минтруда и Минздрава. В дальнейшем этот опыт планируют распространить и на другие виды пособий по временной нетрудоспособности, сделав систему господдержки максимально доступной и быстрой.
