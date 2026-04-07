Александр Лукашенко 7 апреля провел совещание, посвященное развитию Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК), сообщает пресс-служба Президента.

В мероприятии приняли участие руководители Совета Министров, Администрации Президента, Национальной академии наук, профильных министерств и ведомств, а также представители сельскохозяйственных предприятий — потребителей продукции БНБК.

Глава государства напомнил, что при запуске корпорации в ноябре 2022 года речь шла о значительных перспективах этого научно-производственного кластера. Беларусь вошла в число немногих государств, обладающих подобными биотехнологиями. Планировалось, что премиальные комбикорма, премиксы, витамины и аминокислоты не только выведут на новый уровень отечественный агропромышленный комплекс, но и станут солидной экспортной статьей.

При этом Президент констатировал, что государство оказало корпорации существенную поддержку: налоговые преференции, правительственные гарантии по кредитам, особый порядок отражения курсовых разниц. В уставный фонд предприятия внесено 226 млн рублей бюджетных средств, привлечено порядка 600 млн долларов льготных кредитов Китайской Народной Республики.

«Из представленных материалов следует, что этих результатов, к сожалению, нет. Хотя зарплату все получают исправно, почти на 16% выше среднеобластного уровня», — отметил Александр Лукашенко. Единственным достижением названо расширение географии экспорта с 6 стран в 2022 году до 12 в 2025-м.

До сих пор корпорация не вышла на полную загрузку мощностей, не достигнуты целевые показатели производственной программы, сохраняется острый дефицит оборотных средств. Вместо поиска внутренних резервов руководство, по словам Президента, идет по привычному пути, обращаясь за дополнительной господдержкой, однако средств на это в бюджете нет и не будет.

Александр Лукашенко подчеркнул принципиальную позицию: биотехнологическая отрасль остро необходима Беларуси, и отставать от технологически развитых стран нельзя. Глава государства ждет не только объективной оценки текущей ситуации, но и конкретных предложений по перспективам развития БНБК. Особое внимание — определению конечных потребителей продукции, уже созданным и перспективным рыночным предложениям, а также качеству и составу закупаемой агропромышленными организациями продукции.

Обращаясь к вице-премьеру Юрию Шулейко, который возглавляет наблюдательный совет, Президент напомнил о задачах по загрузке мощностей и достижению финансовой устойчивости предприятия. Первому вице-премьеру Николаю Снопкову, курирующему проект БНБК-3 и привлечение прямых китайских инвестиций, также предстоит отчитаться о выполнении поручений. Лимит бюджетной поддержки корпорации, подчеркнул белорусский лидер, давно исчерпан.

Отдельно Президент обратился к Председателю Президиума НАН Владимиру Каранику, напомнив, что высокотехнологичное предприятие не может существовать без поддержки науки. Речь идет о необходимости обеспечить должный уровень научной новизны применяемых биотехнологий