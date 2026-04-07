Экономика РБ
МАРТ ВЫЯВИЛ ФАКТЫ НЕОБОСНОВАННОГО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
13:02 07.04.2026
Министерство антимонопольного регулирования и торговли продолжает на постоянной основе проводить контрольно-аналитические мероприятия по вопросам ценообразования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, согласно актуальной статистике, по итогам 2025 года и первого квартала 2026 года наибольшее количество штрафных санкций пришлось на субъекты Минской (36,9 % от общей суммы штрафов), Брестской (21,8 %), Гомельской (20,7 %) областей.
Из свежих примеров - предприятия Брестской области, где МАРТ выявлены факты самостоятельного и безосновательного повышения отпускных цен.
Так, ОАО «Тепличный комбинат «Берестье» (Брестский район) завысило цены на томаты до 209,9 % (например, отпускная цена на томат свежий среднеплодный желтый до повышения составляла 3,04 руб./кг, после - 9,42 руб./кг), сладкий перец - до 291,7 % (цена до повышения - 2,17 руб./кг, после - 8,5 руб./кг) и огурцы - до 7,9 % (цена до повышения - 4,78 руб./кг, после - 5,16 руб./кг).
ООО «МРПи» (г. Кобрин) повысило цены на отдельные виды куриных яиц до 13 %.
При этом предприятия не смогли обосновать повышение. Принятая в организациях система учета не позволяла раздельно отслеживать затраты по конкретным видам товаров, а значит, у них отсутствовало право на повышение цен в соответствии с пунктом 3.9 постановления № 713.
После получения предписаний МАРТ предприятия привели цены в соответствие с законодательством.
Однако ответственности избежать не удалось. Экономический суд Брестской области наложил штрафы: 11 тыс. руб. – на ОАО «ТК «Берестье», 13,5 тыс. руб. – на ООО «МРПи».
Справочно: Рассмотрение дела в отношении ОАО «Тепличный комбинат «Берестье» прошло в формате выездного заседания экономического суда Брестской области на базе Брестского филиала ЧУО «Колледж бизнеса и права». Работники МАРТ приняли в нем участие в качестве должностных лиц органа, ведущего административный процесс.
