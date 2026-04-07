Экономика РБ


МАРТ ВЫЯВИЛ ФАКТЫ НЕОБОСНОВАННОГО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ


13:02 07.04.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли продолжает на постоянной основе проводить контрольно-аналитические мероприятия по вопросам ценообразования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, согласно актуальной статистике, по итогам 2025 года и первого квартала 2026 года наибольшее количество штрафных санкций пришлось на субъекты Минской (36,9 % от общей суммы штрафов), Брестской (21,8 %), Гомельской (20,7 %) областей.

Из свежих примеров - предприятия Брестской области, где МАРТ выявлены факты самостоятельного и безосновательного повышения отпускных цен.

Так, ОАО «Тепличный комбинат «Берестье» (Брестский район) завысило цены на томаты до 209,9 % (например, отпускная цена на томат свежий среднеплодный желтый до повышения составляла 3,04 руб./кг, после - 9,42 руб./кг), сладкий перец - до 291,7 % (цена до повышения - 2,17 руб./кг, после - 8,5 руб./кг) и огурцы - до 7,9 % (цена до повышения - 4,78 руб./кг, после - 5,16 руб./кг).

ООО «МРПи» (г. Кобрин) повысило цены на отдельные виды куриных яиц до 13 %.

При этом предприятия не смогли обосновать повышение. Принятая в организациях система учета не позволяла раздельно отслеживать затраты по конкретным видам товаров, а значит, у них отсутствовало право на повышение цен в соответствии с пунктом 3.9 постановления № 713.

После получения предписаний МАРТ предприятия привели цены в соответствие с законодательством.

Однако ответственности избежать не удалось. Экономический суд Брестской области наложил штрафы: 11 тыс. руб. – на ОАО «ТК «Берестье», 13,5 тыс. руб. – на ООО «МРПи».

Справочно: Рассмотрение дела в отношении ОАО «Тепличный комбинат «Берестье» прошло в формате выездного заседания экономического суда Брестской области на базе Брестского филиала ЧУО «Колледж бизнеса и права». Работники МАРТ приняли в нем участие в качестве должностных лиц органа, ведущего административный процесс.
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2026
валюта курс
EUR 3.3775
USD 2.9241
RUB 3.7349
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.9120 2.9180
RUB 3.7180 3.7250
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1610
EUR/RUB 90.8000 90.9008
USD/RUB 78.3000 78.4991
