В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ЗАКУПОК ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ


11:47 07.04.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров "О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств".

Как сообщает пресс-служба Правительства, документом предусматривается:

цифровизация закупочного процесса по аналогии с порядком осуществления процедур государственных закупок. Перевод конкурентных процедур закупок в электронный формат (ранее в открытом доступе в обязательном порядке размещалось только приглашение к участию в конкурентной процедуре закупки). Исключение - закупки, содержащие сведения, относящиеся к служебной информации ограниченного распространения;

установление единого порядка закупок для организаций республиканского и местного уровней (ранее решениями областных Советов депутатов устанавливались порядки закупок аналогичные нормам постановления Совета Министров от 15 марта 2012 г. №229 "О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств";

распространение законодательства о закупках за счет собственных средств на: закупки свыше 100 базовых величин (ранее разрешались закупки без учета требований постановления №229 на сумму до 1000 базовых величин неограниченное количество раз), субъектов-участников холдинга с участием государства, договоры аренды (в том числе финансовой аренды (лизинга);

Введение запрета на участие в закупках лиц, аффилированных с закупающей организацией, субъектов, причастных к террористической и экстремистской деятельности, юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за коррупционные правонарушения

сокращение оснований для осуществления закупок без соблюдения требований законодательства о закупках за счет собственных средств (сохранены изъятия в отношении закупок нефти, электросвязи, недвижимости, товаров по фиксированным ценам, товаров (услуг), требующих оперативного решения и другое);

установление особенностей для приобретения в аренду техники, выполнении работ, оказании услуг, с использованием техники (автомобили грузовые, автомобили специального назначения, прицепы и полуприцепы, машины сельского и лесного хозяйства, тракторы гусеничные, бульдозеры, экскаваторы по отдельным кодам ОКРБ).

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2026
валюта курс
EUR 3.3775
USD 2.9241
RUB 3.7349
Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
Курсы в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.9120 2.9180
RUB 3.7180 3.7250
Конвертация в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1610
EUR/RUB 90.8000 90.9008
USD/RUB 78.3000 78.4991
