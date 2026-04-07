Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ЗАКУПОК ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
11:47 07.04.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров "О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств".
Как сообщает пресс-служба Правительства, документом предусматривается:
цифровизация закупочного процесса по аналогии с порядком осуществления процедур государственных закупок. Перевод конкурентных процедур закупок в электронный формат (ранее в открытом доступе в обязательном порядке размещалось только приглашение к участию в конкурентной процедуре закупки). Исключение - закупки, содержащие сведения, относящиеся к служебной информации ограниченного распространения;
установление единого порядка закупок для организаций республиканского и местного уровней (ранее решениями областных Советов депутатов устанавливались порядки закупок аналогичные нормам постановления Совета Министров от 15 марта 2012 г. №229 "О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств";
распространение законодательства о закупках за счет собственных средств на: закупки свыше 100 базовых величин (ранее разрешались закупки без учета требований постановления №229 на сумму до 1000 базовых величин неограниченное количество раз), субъектов-участников холдинга с участием государства, договоры аренды (в том числе финансовой аренды (лизинга);
Введение запрета на участие в закупках лиц, аффилированных с закупающей организацией, субъектов, причастных к террористической и экстремистской деятельности, юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за коррупционные правонарушения
сокращение оснований для осуществления закупок без соблюдения требований законодательства о закупках за счет собственных средств (сохранены изъятия в отношении закупок нефти, электросвязи, недвижимости, товаров по фиксированным ценам, товаров (услуг), требующих оперативного решения и другое);
установление особенностей для приобретения в аренду техники, выполнении работ, оказании услуг, с использованием техники (автомобили грузовые, автомобили специального назначения, прицепы и полуприцепы, машины сельского и лесного хозяйства, тракторы гусеничные, бульдозеры, экскаваторы по отдельным кодам ОКРБ).
Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования
