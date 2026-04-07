КВАРТАЛ «СЕВЕРНЫЙ» В МИНСКЕ ПРИРАСТЕТ НОВЫМИ ДОМАМИ


11:44 07.04.2026

Строительство четвертой очереди малоэтажной застройки в микрорайоне Северный выходит на финишную прямую.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», проект, реализуемый силами ОАО «МАПИД», предлагает горожанам формат загородного комфорта в черте столицы. Новое жилье принципиально отличается от привычных панельных домов: современные вентилируемые фасады из керамогранита, двухуровневые планировки и индивидуальные летние террасы создают эстетику современного европейского пригорода.

На текущем этапе жилой фонд пополнят два таунхауса по 11 квартир в каждом и пять двухквартирных коттеджей. На объектах уже завершены кровельные работы, разведены инженерные коммуникации, а строители активно ведут отделку фасадов. Внутреннее пространство домов также преображается: в квартирах, которые сдаются с полной чистовой отделкой, специалисты приступили к поклейке обоев под покраску.

Параллельно с внутренними работами началось масштабное благоустройство прилегающей территории. К домам уже подведены все необходимые сети, а финальным штрихом станет оборудование уютных террас и установка ограждений для обособленных внутренних двориков. Совсем скоро новые жильцы смогут присоединиться к сложившейся атмосфере квартала, где городская инфраструктура сочетается с возможностью отдыха на свежем воздухе.
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2026
валюта курс
EUR 3.3775
USD 2.9241
RUB 3.7349
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.9120 2.9180
RUB 3.7180 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1610
EUR/RUB 90.8000 90.9008
USD/RUB 78.3000 78.4991
подробнее
