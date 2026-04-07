Экономика РБ
КВАРТАЛ «СЕВЕРНЫЙ» В МИНСКЕ ПРИРАСТЕТ НОВЫМИ ДОМАМИ
11:44 07.04.2026
Строительство четвертой очереди малоэтажной застройки в микрорайоне Северный выходит на финишную прямую.
Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», проект, реализуемый силами ОАО «МАПИД», предлагает горожанам формат загородного комфорта в черте столицы. Новое жилье принципиально отличается от привычных панельных домов: современные вентилируемые фасады из керамогранита, двухуровневые планировки и индивидуальные летние террасы создают эстетику современного европейского пригорода.
На текущем этапе жилой фонд пополнят два таунхауса по 11 квартир в каждом и пять двухквартирных коттеджей. На объектах уже завершены кровельные работы, разведены инженерные коммуникации, а строители активно ведут отделку фасадов. Внутреннее пространство домов также преображается: в квартирах, которые сдаются с полной чистовой отделкой, специалисты приступили к поклейке обоев под покраску.
Параллельно с внутренними работами началось масштабное благоустройство прилегающей территории. К домам уже подведены все необходимые сети, а финальным штрихом станет оборудование уютных террас и установка ограждений для обособленных внутренних двориков. Совсем скоро новые жильцы смогут присоединиться к сложившейся атмосфере квартала, где городская инфраструктура сочетается с возможностью отдыха на свежем воздухе.
