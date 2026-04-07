Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕХ КАФЕ В БРЕСТЕ


11:19 07.04.2026

Комитетом госконтроля Брестской области совместно со специалистами санитарной службы установлены грубейшие нарушения в трех кафе, принадлежащих одному субъекту хозяйствования.

Как сообщает Telegram-канал КГК, в двух кафе выявлены факты изготовления спиртосодержащих настоек из сомнительного сырья при отсутствии утвержденной технологической документации. Такая документация является обязательной и подтверждает качество и безопасность (в том числе по составу) готовой продукции.

Кроме того, в результате проверки утилизировано более 60 литров алкогольной продукции из-за нарушения условий ее хранения.

Во всех объектах общепита использовалось сырье и пищевая продукция, на которые не было документов, подтверждающих их качество и безопасность. Для приготовления блюд также использовались просроченные продукты. Выявлены и другие нарушения (несоблюдение условий хранения продуктов, использование в производстве оборудования в неудовлетворительном состоянии и др.).

По результатам контрольных мероприятий более 550 кг пищевой продукции утилизировано.

Деятельность 3 объектов общественного питания приостановлена до полного устранения выявленных нарушений. Администрацией кафе ведется работа по наведения порядка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2026
валюта курс
EUR 3.3775
USD 2.9241
RUB 3.7349
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.9120 2.9180
RUB 3.7180 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1610
EUR/RUB 90.8000 90.9008
USD/RUB 78.3000 78.4991
подробнее
