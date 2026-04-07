Комитетом госконтроля Брестской области совместно со специалистами санитарной службы установлены грубейшие нарушения в трех кафе, принадлежащих одному субъекту хозяйствования.

Как сообщает Telegram-канал КГК, в двух кафе выявлены факты изготовления спиртосодержащих настоек из сомнительного сырья при отсутствии утвержденной технологической документации. Такая документация является обязательной и подтверждает качество и безопасность (в том числе по составу) готовой продукции.

Кроме того, в результате проверки утилизировано более 60 литров алкогольной продукции из-за нарушения условий ее хранения.

Во всех объектах общепита использовалось сырье и пищевая продукция, на которые не было документов, подтверждающих их качество и безопасность. Для приготовления блюд также использовались просроченные продукты. Выявлены и другие нарушения (несоблюдение условий хранения продуктов, использование в производстве оборудования в неудовлетворительном состоянии и др.).

По результатам контрольных мероприятий более 550 кг пищевой продукции утилизировано.

Деятельность 3 объектов общественного питания приостановлена до полного устранения выявленных нарушений. Администрацией кафе ведется работа по наведения порядка.