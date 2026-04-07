|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕХ КАФЕ В БРЕСТЕ
11:19 07.04.2026
Комитетом госконтроля Брестской области совместно со специалистами санитарной службы установлены грубейшие нарушения в трех кафе, принадлежащих одному субъекту хозяйствования.
Как сообщает Telegram-канал КГК, в двух кафе выявлены факты изготовления спиртосодержащих настоек из сомнительного сырья при отсутствии утвержденной технологической документации. Такая документация является обязательной и подтверждает качество и безопасность (в том числе по составу) готовой продукции.
Кроме того, в результате проверки утилизировано более 60 литров алкогольной продукции из-за нарушения условий ее хранения.
Во всех объектах общепита использовалось сырье и пищевая продукция, на которые не было документов, подтверждающих их качество и безопасность. Для приготовления блюд также использовались просроченные продукты. Выявлены и другие нарушения (несоблюдение условий хранения продуктов, использование в производстве оборудования в неудовлетворительном состоянии и др.).
По результатам контрольных мероприятий более 550 кг пищевой продукции утилизировано.
Деятельность 3 объектов общественного питания приостановлена до полного устранения выявленных нарушений. Администрацией кафе ведется работа по наведения порядка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
Курсы в банках
на 07.04.2026
Конвертация в банках
на 07.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте