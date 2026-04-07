Александр Лукашенко проводит совещание, посвященное текущей работе и стратегии дальнейшего роста Белорусской национальной биотехнологической корпорации, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Сегодня в центре внимания Главы государства — детальный анализ того, как реализуются планы, намеченные еще в ноябре 2022 года при старте этого промышленного гиганта.

В ходе встречи участники анализируют конкретные результаты деятельности корпорации, которая уже стала технологическим флагманом агропромышленного комплекса

В центре внимания: результаты деятельности корпорации; проблемы и их решения; реальная научная ценность биотехнологий; перспективы реализации проекта БНБК-3.