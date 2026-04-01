Правительством усовершенствованы общественные отношения в части переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах. Соответствующее постановление Совета Министров "О переустройстве и перепланировке, установке на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций" подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Документ подготовлен с учетом практики взаимодействия местных органов власти с гражданами и направлен на максимальное упрощение процедур, необходимых для выполнения работ, не затрагивающих конструктивные элементы зданий.

Постановлением установлена возможность проведения работ по гидро-, паро-, звукоизоляции без разработки проекта. Исключена необходимость заключения договоров строительного подряда (работы по переустройству и (или) перепланировке могут выполняться как инициатором, так и с привлечением иных лиц, основным видом деятельности которых является деятельность в области строительства). Уточнен перечень документов, запрашиваемых при осуществлении административных процедур, связанных с переустройством и (или) перепланировкой жилых и нежилых помещений в жилых домах.

При этом из состава работ, относящихся к переустройству и (или) перепланировке, исключены работы, при выполнении которых вносятся изменения в несущие конструкции, изменяются или переносятся системы мусорок- и газоудаления, осуществляется теплоизоляция (такие работы относятся к реконструкции и регулируются законодательством в области строительства).

Также постановлением предусмотрено упрощение процедуры получения согласования на установку индивидуальных антенн и иных конструкций, а также согласования самовольной установки антенн и иных конструкций.

Для получения такого согласования исключено требование о представлении план-схемы размещения антенн и иных конструкций.