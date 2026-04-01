ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛО ПРАВИЛА ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ


16:48 06.04.2026

Правительством усовершенствованы общественные отношения в части переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах. Соответствующее постановление Совета Министров "О переустройстве и перепланировке, установке на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций" подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Документ подготовлен с учетом практики взаимодействия местных органов власти с гражданами и направлен на максимальное упрощение процедур, необходимых для выполнения работ, не затрагивающих конструктивные элементы зданий.

Постановлением установлена возможность проведения работ по гидро-, паро-, звукоизоляции без разработки проекта. Исключена необходимость заключения договоров строительного подряда (работы по переустройству и (или) перепланировке могут выполняться как инициатором, так и с привлечением иных лиц, основным видом деятельности которых является деятельность в области строительства). Уточнен перечень документов, запрашиваемых при осуществлении административных процедур, связанных с переустройством и (или) перепланировкой жилых и нежилых помещений в жилых домах.

При этом из состава работ, относящихся к переустройству и (или) перепланировке, исключены работы, при выполнении которых вносятся изменения в несущие конструкции, изменяются или переносятся системы мусорок- и газоудаления, осуществляется теплоизоляция (такие работы относятся к реконструкции и регулируются законодательством в области строительства).

Также постановлением предусмотрено упрощение процедуры получения согласования на установку индивидуальных антенн и иных конструкций, а также согласования самовольной установки антенн и иных конструкций.

Для получения такого согласования исключено требование о представлении план-схемы размещения антенн и иных конструкций.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2026
валюта курс
EUR 3.3775
USD 2.9241
RUB 3.7349
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3693 -0.0126
USD 2.9241 -0.0123
RUB 3.7349 +0.017
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3880
USD 2.9250 2.9300
RUB 3.7000 3.7090
подробнее

Конвертация в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1590
EUR/RUB 91.5000 91.6000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте