За последние десятилетия научные открытия радикально изменили медицину – от разработки вакцин до новых методов диагностики и лечения. Однако научные открытия работают в полной мере только в том случае, когда становятся частью реальной медицинской практики и повседневной жизни людей. Именно этой теме посвящен Всемирный день здоровья 2026 года. 7 апреля Всемирная организация здравоохранения проводит его под девизом «Together for science» («Вместе ради науки»), призывая объединить усилия ученых, врачей и общества.

ВОЗ подчеркивает, что именно достижения науки в последние десятилетия позволили значительно увеличить продолжительность жизни, снизить смертность от инфекционных заболеваний и улучшить диагностику многих патологий. Современная медицина, профилактика и системы здравоохранения во многом опираются на научные данные и доказательные подходы.

В центре внимания кампании также находится концепция One Health («Единое здоровье») – подход, который рассматривает здоровье человека, животных, растений и экосистем как взаимосвязанные элементы. По мнению экспертов, многие современные угрозы здоровью – от распространения инфекционных заболеваний до последствий изменения климата – невозможно эффективно устранять без междисциплинарного сотрудничества ученых, врачей, ветеринаров и экологов.

ВОЗ отмечает, что научное сотрудничество играет ключевую роль в борьбе с глобальными вызовами. Так, совместные международные исследования позволили разработать эффективные вакцины, улучшить методы лечения и внедрить новые технологии диагностики заболеваний. При этом важной задачей остается превращение научных данных в практические решения, которые могут быть реализованы на уровне систем здравоохранения и общественной политики.

При этом эксперты подчеркивают: научные данные также подтверждают огромную роль образа жизни в сохранении здоровья. По данным ВОЗ, около 74% всех случаев преждевременной смерти в мире связаны с хроническими неинфекционными заболеваниями – прежде всего с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, диабетом и хроническими заболеваниями органов дыхания. Большинство из этих заболеваний развивается под влиянием факторов риска, которые можно и нужно контролировать. Среди них – курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и недостаточная физическая активность.

Одним из наиболее значимых факторов риска остается табакокурение. По оценкам экспертов ежегодно около 19 тысяч преждевременных смертей в Беларуси связаны с последствиями потребления табака, а экономические потери, обусловленные лечением связанных с курением заболеваний и потерей трудоспособности, оцениваются в миллиарды рублей.

Современные научные исследования также рассматривают различные подходы к снижению вреда от ключевых факторов риска (стратегию модификации рисков). В частности, в сфере борьбы с табакокурением изучаются стратегии, направленные на уменьшение воздействия на организм токсичных продуктов горения табака – основного источника вредных веществ в сигаретном дыме. Существует обширная база исследований, показывающая, что для взрослых курильщиков, которые по разным причинам пока не отказываются от курения полностью, переход на альтернативные бездымные продукты с научно доказанным пониженным риском, например, такие, как сертифицированные системы нагревания табака, может рассматриваться как промежуточная мера для снижения вреда здоровью по сравнению с продолжением курения сигарет. При этом специалисты подчеркивают, что оптимальным решением для здоровья был и остается полный отказ от употребления табака и никотина в любом виде.

Эксперты отмечают, что научные исследования позволяют лучше понимать механизмы развития заболеваний и формировать более эффективные стратегии профилактики. Современные медицинские протоколы – от программ скрининга до рекомендаций по физической активности и питанию – основаны именно на результатах многолетних научных исследований.

Всемирный день здоровья служит напоминанием о том, что достижения науки становятся реальной защитой здоровья только тогда, когда они находят применение в практике: в медицинских технологиях, профилактических программах и повседневных привычках людей.

Специалисты подчеркивают: объединение усилий ученых, медицинского сообщества, государственных структур и общества остается ключевым условием для эффективного ответа на современные вызовы здравоохранения и повышения качества жизни населения.