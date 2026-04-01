Минский завод шестерен планирует начать серийный выпуск нового оборотного четырехкорпусного плуга ПОНС-4-40 в 2027 году. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила начальник проектно-конструкторского отдела управления сельхозмашин ОАО «МЗШ» Екатерина Кожерова.

«МЗШ активно расширяет модельный ряд плугов, предлагая множество инноваций с учетом требований современных агротехнологий. В настоящий момент предприятием освоено производство оборотного четырехкорпусного плуга с изменяемым центром масс к тракторам мощностью до 120 л. с. Новинка уже прошла необходимые процедуры оценки соответствия. В конце 2025 года были успешно завершены сертификационные испытания, также получен сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», — рассказала Екатерина Кожерова.

Плуг предназначен для гладкой вспашки старопахотных почв, не засоренных камнями, после уборки однолетних и многолетних трав, зерновых, овощных и технических культур. Глубина обработки может достигать 27 см. Главная конструктивная особенность ПОНС-4-40 — возможность складывания в транспортное положение. В процессе трансформации центр тяжести агрегата смещается в сторону трактора, что позволяет гарантированно обеспечить загруженность передних управляемых колес не менее 20 % от общей массы пахотного комплекса. Как подчеркнули на предприятии, это решение существенно повышает безопасность движения агрегата по дорогам общего пользования.