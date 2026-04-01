ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЗШ НАЧНЕТ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО ПЛУГА В 2027 ГОДУ


13:03 06.04.2026

Минский завод шестерен планирует начать серийный выпуск нового оборотного четырехкорпусного плуга ПОНС-4-40 в 2027 году. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила начальник проектно-конструкторского отдела управления сельхозмашин ОАО «МЗШ» Екатерина Кожерова.

«МЗШ активно расширяет модельный ряд плугов, предлагая множество инноваций с учетом требований современных агротехнологий. В настоящий момент предприятием освоено производство оборотного четырехкорпусного плуга с изменяемым центром масс к тракторам мощностью до 120 л. с. Новинка уже прошла необходимые процедуры оценки соответствия. В конце 2025 года были успешно завершены сертификационные испытания, также получен сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», — рассказала Екатерина Кожерова.

Плуг предназначен для гладкой вспашки старопахотных почв, не засоренных камнями, после уборки однолетних и многолетних трав, зерновых, овощных и технических культур. Глубина обработки может достигать 27 см. Главная конструктивная особенность ПОНС-4-40 — возможность складывания в транспортное положение. В процессе трансформации центр тяжести агрегата смещается в сторону трактора, что позволяет гарантированно обеспечить загруженность передних управляемых колес не менее 20 % от общей массы пахотного комплекса. Как подчеркнули на предприятии, это решение существенно повышает безопасность движения агрегата по дорогам общего пользования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2026
валюта курс
EUR 3.3775
USD 2.9241
RUB 3.7349
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3693 -0.0126
USD 2.9241 -0.0123
RUB 3.7349 +0.017
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3880
USD 2.9250 2.9300
RUB 3.7000 3.7090
подробнее

Конвертация в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1590
EUR/RUB 91.5000 91.6000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте