|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
06.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МЗШ НАЧНЕТ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО ПЛУГА В 2027 ГОДУ
13:03 06.04.2026
Минский завод шестерен планирует начать серийный выпуск нового оборотного четырехкорпусного плуга ПОНС-4-40 в 2027 году. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила начальник проектно-конструкторского отдела управления сельхозмашин ОАО «МЗШ» Екатерина Кожерова.
«МЗШ активно расширяет модельный ряд плугов, предлагая множество инноваций с учетом требований современных агротехнологий. В настоящий момент предприятием освоено производство оборотного четырехкорпусного плуга с изменяемым центром масс к тракторам мощностью до 120 л. с. Новинка уже прошла необходимые процедуры оценки соответствия. В конце 2025 года были успешно завершены сертификационные испытания, также получен сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», — рассказала Екатерина Кожерова.
Плуг предназначен для гладкой вспашки старопахотных почв, не засоренных камнями, после уборки однолетних и многолетних трав, зерновых, овощных и технических культур. Глубина обработки может достигать 27 см. Главная конструктивная особенность ПОНС-4-40 — возможность складывания в транспортное положение. В процессе трансформации центр тяжести агрегата смещается в сторону трактора, что позволяет гарантированно обеспечить загруженность передних управляемых колес не менее 20 % от общей массы пахотного комплекса. Как подчеркнули на предприятии, это решение существенно повышает безопасность движения агрегата по дорогам общего пользования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2026
Курсы в банках
на 06.04.2026
Конвертация в банках
на 06.04.2026
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте