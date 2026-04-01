Золотовалютные резервы Беларуси на начало апреля 2026 г. составили 15,2 млрд долл., снизившись на 1,1 млрд долл. после 15 месяцев непрерывного роста.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, основной причиной стало удешевление золота в составе резервов на 1,1 млрд долл. из-за падения цен на 11,8% за март. Коррекция была вызвана укреплением доллара на фоне роста доходности казначейских облигаций США.

«Несмотря на снижение, резервы покрывают 3,4 месяца импорта товаров и услуг, что соответствует международному стандарту достаточности», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).