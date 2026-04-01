Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ЕАБР ПОЯСНИЛ ПРИЧИНУ СОКРАЩЕНИЯ ЗВР БЕЛАРУСИ В МАРТЕ
12:50 06.04.2026
Золотовалютные резервы Беларуси на начало апреля 2026 г. составили 15,2 млрд долл., снизившись на 1,1 млрд долл. после 15 месяцев непрерывного роста.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития, основной причиной стало удешевление золота в составе резервов на 1,1 млрд долл. из-за падения цен на 11,8% за март. Коррекция была вызвана укреплением доллара на фоне роста доходности казначейских облигаций США.
«Несмотря на снижение, резервы покрывают 3,4 месяца импорта товаров и услуг, что соответствует международному стандарту достаточности», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2026
Курсы в банках
на 06.04.2026
Конвертация в банках
на 06.04.2026
