В первом квартале 2026 года белорусский рынок новых легковых автомобилей столкнулся с фундаментальной перестройкой каналов ввоза. Несмотря на мартовское оживление (+38% к февралю), эксперты БАА-Консалт фиксируют резкое падение прямого импорта со стороны юридических лиц.

Ключевая причина — смена модели с классических дилерских продаж на посреднические услуги. В марте юрлицами ввезено всего 1,6 тыс. автомобилей, что на 22% меньше февральского показателя, а в годовом выражении падение достигло 44%. Итоги первого квартала демонстрируют отрицательную динамику в 54%. На фоне высокой стоимости утилизационного сбора для бизнеса классические продажи со склада уступают место услугам по поиску и доставке авто из-за рубежа. Покупатели массово переориентировались на ввоз через физлиц, что позволяет существенно оптимизировать расходы.

Прогнозы экспертов БАА о влиянии Постановления СМ №372 начали сбываться быстрее ожидавшегося. Ограничение квот (150 Заключений об оценке типа ТС в год для ЮЛ на категорию M1) спровоцировало резкое замедление сегмента:

В марте ввоз «чистых» электрокаров юрлицами сократился в 2 раза по сравнению с февралем, достигнув минимума с начала года.

Причина: После январско-февральского всплеска активности, когда игроки стремились максимально использовать квоты, наступила прогнозируемая стабилизация.

Несмотря на то, что в сравнении квартал к кварталу (2026 vs 2025) тренд остается позитивным (+40%), дальнейший рост импорта через ЮЛ теперь напрямую зависит от скорости получения ОТТС (Одобрения типа ТС) на новые модели.

Нетипичную динамику показал и канал ввоза электромобилей физлицами: падение на 25% к февралю (всего 538 авто) — это самый низкий результат в текущем году. И хотя относительно низкой базы 2025 года прирост составил внушительные 85%, текущее охлаждение интереса ФЛ требует дополнительного изучения.

Суммарный импорт электромобилей за первый квартал 2026 года составил 5,2 тыс. единиц, который распределился в пропорции 65% — ЮЛ и 35% —ФЛ.