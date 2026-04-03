В январе-феврале 2026 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $14,2863 млрд. К уровню января-февраля 2025 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 113,9%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт увеличился на 16,6% и составил $6,699 млрд., импорт вырос на 11,7% до $7,587 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-феврале 2026 года составило $888,3 млн.