Экономика РБ


МТЗ ОТКРОЕТ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДО КОНЦА 2026 ГОДА


11:44 06.04.2026

Минский тракторный завод планирует открыть логистический центр до конца 2026-го. Об этом заявил генеральный директор ОАО «МТЗ» Тарас Мурог, сообщает «Трактор.бел».

«В этом году перед нами стоит задача оснастить оборудованием большой логистический комплекс на территории завода. Все запчасти, поступающие в центр, как собственные, так и от предприятий-поставщиков будут иметь оригинальную заводскую маркировку — штрих-код. Это позволит решить вопросы с автоматизацией формирования заявок. Решить эту задачу планируем до конца 2026-го», — подчеркнул Тарас Мурог.

Глава МТЗ отметил, что на предприятии уже внедряется система лазерной маркировки продукции. В настоящее время оригинальный заводской номер наносят на ряд деталей, предназначенных для энергонасыщенных тракторов BELARUS. После открытия логистического центра он появится на всех запчастях. При необходимости будут внедрены и дополнительные меры защиты от контрафакта.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
валюта курс
EUR 3.3894
USD 2.9364
RUB 3.7179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3819 -0.0046
USD 2.9364 -0.0005
RUB 3.7179 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3880
USD 2.9250 2.9300
RUB 3.7000 3.7090
подробнее

Конвертация в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1590
EUR/RUB 91.5000 91.6000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
