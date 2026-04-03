Минский тракторный завод планирует открыть логистический центр до конца 2026-го. Об этом заявил генеральный директор ОАО «МТЗ» Тарас Мурог, сообщает «Трактор.бел».

«В этом году перед нами стоит задача оснастить оборудованием большой логистический комплекс на территории завода. Все запчасти, поступающие в центр, как собственные, так и от предприятий-поставщиков будут иметь оригинальную заводскую маркировку — штрих-код. Это позволит решить вопросы с автоматизацией формирования заявок. Решить эту задачу планируем до конца 2026-го», — подчеркнул Тарас Мурог.

Глава МТЗ отметил, что на предприятии уже внедряется система лазерной маркировки продукции. В настоящее время оригинальный заводской номер наносят на ряд деталей, предназначенных для энергонасыщенных тракторов BELARUS. После открытия логистического центра он появится на всех запчастях. При необходимости будут внедрены и дополнительные меры защиты от контрафакта.