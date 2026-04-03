|06.04.2026
Экономика РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ ЗАСЕЯЛИ БОЛЕЕ 20% ПЛОЩАДЕЙ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
11:20 06.04.2026
В Беларуси активно продолжается весенняя посевная кампания. По оперативным данным на 6 апреля 2026 года, яровые культуры размещены на площади 472 тысячи гектаров, что составляет 21% от общего плана, установленного на уровне 2 миллионов 295 тысяч гектаров.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, лидерами по темпам работ на текущий момент являются Гродненская и Брестская области, где засеяно 30% (101 тыс. га) и 29% (120 тыс. га) площадей соответственно. В Минской и Гомельской областях освоено по 17% запланированных территорий (84 тыс. га и 68 тыс. га), в Могилевской — 16% (53 тыс. га), в Витебской — 14% (46 тыс. га).
Параллельно с общим севом в хозяйствах уделяют внимание важным техническим культурам. Так, сев льна-долгунца уже ведется во всех регионах страны: им занято 14 тысяч гектаров, или 28% от плана. Сахарная свекла посеяна на площади более 22 тысяч гектаров, что составляет 21% от отведенных под культуру 106 тысяч гектаров.
Успешному ходу кампании способствует своевременная подготовка почвы и накопление ресурсов. Работы по закрытию влаги выполнены на 76%, охватив более 1 миллиона гектаров. Под яровой сев уже накоплено 682 тысячи тонн действующего вещества минеральных удобрений (81% от плана), а также внесено 27 миллионов тонн органики.
