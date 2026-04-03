Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ ЗАСЕЯЛИ БОЛЕЕ 20% ПЛОЩАДЕЙ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР


11:20 06.04.2026

В Беларуси активно продолжается весенняя посевная кампания. По оперативным данным на 6 апреля 2026 года, яровые культуры размещены на площади 472 тысячи гектаров, что составляет 21% от общего плана, установленного на уровне 2 миллионов 295 тысяч гектаров.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, лидерами по темпам работ на текущий момент являются Гродненская и Брестская области, где засеяно 30% (101 тыс. га) и 29% (120 тыс. га) площадей соответственно. В Минской и Гомельской областях освоено по 17% запланированных территорий (84 тыс. га и 68 тыс. га), в Могилевской — 16% (53 тыс. га), в Витебской — 14% (46 тыс. га).

Параллельно с общим севом в хозяйствах уделяют внимание важным техническим культурам. Так, сев льна-долгунца уже ведется во всех регионах страны: им занято 14 тысяч гектаров, или 28% от плана. Сахарная свекла посеяна на площади более 22 тысяч гектаров, что составляет 21% от отведенных под культуру 106 тысяч гектаров.

Успешному ходу кампании способствует своевременная подготовка почвы и накопление ресурсов. Работы по закрытию влаги выполнены на 76%, охватив более 1 миллиона гектаров. Под яровой сев уже накоплено 682 тысячи тонн действующего вещества минеральных удобрений (81% от плана), а также внесено 27 миллионов тонн органики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
валюта курс
EUR 3.3894
USD 2.9364
RUB 3.7179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3819 -0.0046
USD 2.9364 -0.0005
RUB 3.7179 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3880
USD 2.9250 2.9300
RUB 3.7000 3.7090
подробнее

Конвертация в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1590
EUR/RUB 91.5000 91.6000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
