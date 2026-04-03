Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


LIFE ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ СЕТИ 5G В БЕЛАРУСИ


10:24 06.04.2026

Цифровой оператор Life сообщил о запуске мобильной связи пятого поколения (5G).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, в Минске и областных центрах — Бресте, Витебске, Могилёве и Гомеле — в отдельных локациях абоненты уже могут видеть значок 5G на экранах своих устройств.

5G обеспечивает более высокие скорости передачи данных, меньшую задержку и более стабильную работу сети, особенно в местах высокой нагрузки.

«Абоненты Life первыми получили доступ к 5G. Инновации всегда были неотъемлемой частью Life. Наши абоненты — главный драйвер роста: их обратная связь и ожидания задают направление. Нам важно внедрять передовые технологии и делать это быстро, чтобы абоненты могли пользоваться новыми скоростями и получать лёгкий цифровой опыт», — отметил Эрдал Яйла, генеральный директор Life.

Поэтапный запуск сети реализуется в партнёрстве с единым инфраструктурным оператором beCloud. Единый оператор обеспечивает доступ к современной 5G-инфраструктуре, а Life предоставляет услуги связи абонентам.

«Оператор Life первым дал полноценный доступ своим клиентам к технологии пятого поколения. Мы уверены, что для абонентов это будет совершенно новый опыт. Life единственный из всех операторов сотовой подвижной электросвязи провел все необходимые работы и технологически полностью готов к предоставлению услуг 5G своим абонентам. Мы, как инфраструктурный оператор, обеспечили работу сети 5G с 1 января 2026 года и предоставили возможность всем операторам оказывать услуги своим абонентам», — комментирует Олег Седельник, генеральный директор инфраструктурного оператора beCloud.

По состоянию на начало апреля текущего года абонентам Life уже доступны более 1000 базовых станций 5G.

Сеть 5G находится в процессе запуска и дальнейшего расширения — покрытие постепенно увеличивается в отдельных районах областных городов и столицы. Ведётся подготовка к запуску сети и в Гродно. Доступность 5G для конкретного абонента зависит не только от уровня сигнала в текущей локации, но также от модели устройства и версии его прошивки.

В настоящее время подключение к сети 5G доступно для определённых моделей Android-устройств.

Как включить поддержку 5G в настройках телефона

Для Android-устройств:

Настройки → Мобильная сеть / Подключения → Тип сети / Предпочтительный режим → выбрать режим с поддержкой 5G/4G/3G/2G.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
валюта курс
EUR 3.3894
USD 2.9364
RUB 3.7179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3819 -0.0046
USD 2.9364 -0.0005
RUB 3.7179 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3880
USD 2.9250 2.9300
RUB 3.7000 3.7090
подробнее

Конвертация в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1590
EUR/RUB 91.5000 91.6000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
