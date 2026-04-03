Постановлением Министерства финансов от 1 апреля 2026 г. № 14 определен порядок перечисления денежных средств, заработанных на республиканском субботнике в 2026 году.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлено, что республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные Правительству Беларуси, местные исполнительные и распорядительные органы, другие организации перечисляют денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, на отдельные текущие (расчетные) банковские счета рай- и горисполкомов.

Принимающие участие в республиканском субботнике некоммерческие организации вносят наличные денежные средства в размерах, определяемых добровольно их коллективами, на отдельные счета рай- и горисполкомов или на текущий (расчетный) банковский счет организации с последующим перечислением их на отдельные счета рай- и горисполкомов.

В свою очередь рай- и горисполкомы ежедневно перечисляют на отдельные счета облисполкомов полученные от проведения республиканского субботника денежные средства. А облисполкомы и Мингорисполком – на отдельный банковский счет Министерства финансов по учету средств республиканского субботника в Национальном банке.

Согласно постановлению Совета Министров от 31 марта 2026 г. № 150 «О проведении республиканского субботника в 2026 году» поступившие средства будут направлены на создание постоянной экспозиции строящегося Национального исторического музея Беларуси и иные сопутствующие этому работы.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.