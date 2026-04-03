Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНФИНОМ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕГ, ЗАРАБОТАННЫХ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СУББОТНИКЕ-2026


10:14 06.04.2026

Постановлением Министерства финансов от 1 апреля 2026 г. № 14 определен порядок перечисления денежных средств, заработанных на республиканском субботнике в 2026 году.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлено, что республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные Правительству Беларуси, местные исполнительные и распорядительные органы, другие организации перечисляют денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, на отдельные текущие (расчетные) банковские счета рай- и горисполкомов.

Принимающие участие в республиканском субботнике некоммерческие организации вносят наличные денежные средства в размерах, определяемых добровольно их коллективами, на отдельные счета рай- и горисполкомов или на текущий (расчетный) банковский счет организации с последующим перечислением их на отдельные счета рай- и горисполкомов.

В свою очередь рай- и горисполкомы ежедневно перечисляют на отдельные счета облисполкомов полученные от проведения республиканского субботника денежные средства. А облисполкомы и Мингорисполком – на отдельный банковский счет Министерства финансов по учету средств республиканского субботника в Национальном банке.

Спрaвка Pravo.by

Согласно постановлению Совета Министров от 31 марта 2026 г. № 150 «О проведении республиканского субботника в 2026 году» поступившие средства будут направлены на создание постоянной экспозиции строящегося Национального исторического музея Беларуси и иные сопутствующие этому работы.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
валюта курс
EUR 3.3894
USD 2.9364
RUB 3.7179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3819 -0.0046
USD 2.9364 -0.0005
RUB 3.7179 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3880
USD 2.9250 2.9300
RUB 3.7000 3.7090
подробнее

Конвертация в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1590
EUR/RUB 91.5000 91.6000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
