На Белорусском металлургическом заводе во II квартале 2026 года ожидается рост заказов по метизному производству. Об этом заявил заместитель генерального директора по метизному производству Игорь Чернявский, сообщает пресс-служба предприятия.

Одной из ключевых задач, озвученных руководителем перед коллективом цеха тары и волок, стало сокращение затрат, влияющих на себестоимость продукции. В этом процессе особенно важна роль каждого сотрудника на своем рабочем месте, ведь большая экономия всегда начинается с малого. По словам Игоря Чернявского, профильные службы завода ведут постоянный поиск новых поставщиков и потребителей, опираясь на экономические интересы предприятия.

«И первые результаты мы уже видим. Так, во II квартале ожидается рост заказов по метизному производству. Металлокорд с мая будут выпускать только во втором сталепроволочном цехе, там же будут производить и проволоку РМЛ. А СтПЦ-1 будет специализироваться на производстве бортовой бронзированной и прочих видах проволоки», — отметил заместитель генерального директора.

На оборудовании первого сталепроволочного цеха будет проведен комплекс мероприятий по обеспечению сохранности и готовности к перезапуску. Такая временная мера, с одной стороны, снижает затраты на обслуживание участков, а с другой — позволяет при необходимости оперативно включить агрегаты в производство.

«Важно также сохранить квалифицированных и опытных сотрудников, которые смогут обучить новых специалистов», — подчеркнул Игорь Чернявский.