ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БМЗ: ВО II КВАРТАЛЕ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ЗАКАЗОВ ПО МЕТИЗНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ


15:42 03.04.2026

На Белорусском металлургическом заводе во II квартале 2026 года ожидается рост заказов по метизному производству. Об этом заявил заместитель генерального директора по метизному производству Игорь Чернявский, сообщает пресс-служба предприятия.

Одной из ключевых задач, озвученных руководителем перед коллективом цеха тары и волок, стало сокращение затрат, влияющих на себестоимость продукции. В этом процессе особенно важна роль каждого сотрудника на своем рабочем месте, ведь большая экономия всегда начинается с малого. По словам Игоря Чернявского, профильные службы завода ведут постоянный поиск новых поставщиков и потребителей, опираясь на экономические интересы предприятия.

«И первые результаты мы уже видим. Так, во II квартале ожидается рост заказов по метизному производству. Металлокорд с мая будут выпускать только во втором сталепроволочном цехе, там же будут производить и проволоку РМЛ. А СтПЦ-1 будет специализироваться на производстве бортовой бронзированной и прочих видах проволоки», — отметил заместитель генерального директора.

На оборудовании первого сталепроволочного цеха будет проведен комплекс мероприятий по обеспечению сохранности и готовности к перезапуску. Такая временная мера, с одной стороны, снижает затраты на обслуживание участков, а с другой — позволяет при необходимости оперативно включить агрегаты в производство.

«Важно также сохранить квалифицированных и опытных сотрудников, которые смогут обучить новых специалистов», — подчеркнул Игорь Чернявский.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
валюта курс
EUR 3.3894
USD 2.9364
RUB 3.7179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3819 -0.0046
USD 2.9364 -0.0005
RUB 3.7179 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3950
USD 2.9510 2.9395
RUB 3.6800 3.6870
подробнее

Конвертация в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1560
EUR/RUB 91.8000 92.4000
USD/RUB 79.5000 79.9900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте