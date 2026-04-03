Экономика РБ
БМЗ: ВО II КВАРТАЛЕ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ЗАКАЗОВ ПО МЕТИЗНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
15:42 03.04.2026
На Белорусском металлургическом заводе во II квартале 2026 года ожидается рост заказов по метизному производству. Об этом заявил заместитель генерального директора по метизному производству Игорь Чернявский, сообщает пресс-служба предприятия.
Одной из ключевых задач, озвученных руководителем перед коллективом цеха тары и волок, стало сокращение затрат, влияющих на себестоимость продукции. В этом процессе особенно важна роль каждого сотрудника на своем рабочем месте, ведь большая экономия всегда начинается с малого. По словам Игоря Чернявского, профильные службы завода ведут постоянный поиск новых поставщиков и потребителей, опираясь на экономические интересы предприятия.
«И первые результаты мы уже видим. Так, во II квартале ожидается рост заказов по метизному производству. Металлокорд с мая будут выпускать только во втором сталепроволочном цехе, там же будут производить и проволоку РМЛ. А СтПЦ-1 будет специализироваться на производстве бортовой бронзированной и прочих видах проволоки», — отметил заместитель генерального директора.
На оборудовании первого сталепроволочного цеха будет проведен комплекс мероприятий по обеспечению сохранности и готовности к перезапуску. Такая временная мера, с одной стороны, снижает затраты на обслуживание участков, а с другой — позволяет при необходимости оперативно включить агрегаты в производство.
«Важно также сохранить квалифицированных и опытных сотрудников, которые смогут обучить новых специалистов», — подчеркнул Игорь Чернявский.
