СЗАО «БЕЛДЖИ», производитель легковых автомобилей BELGEE и Geely в Беларуси, подвело итоги марта: за месяц реализовано более 3500 автомобилей двух брендов.

Результаты марта подтверждают устойчивый интерес покупателей к современным автомобилям, сочетающим технологичность, практичность и доступность.

Компания последовательно работает над повышением доступности модельного ряда. В частности, обновлены цены на BELGEE S50 и BELGEE X80 PHEV, а также улучшены условия финансирования по отдельным программам. Для BELGEE X80 PHEV авансовый платёж снижен с 40% до 25%.

На фоне заметных изменений на автомобильном рынке всё большую ценность для покупателей приобретают не декларации, а последовательность, ответственность и реальная поддержка клиента на всех этапах владения автомобилем. СЗАО «БЕЛДЖИ» уже более 14 лет работает на рынке Республики Беларусь, подтверждая надежность не словами, а стабильным присутствием, развитием модельного ряда, понятными условиями покупки и системной работой с клиентами.

Именно долгосрочный подход, предсказуемость и ответственность сегодня становятся ключевыми факторами доверия. Для СЗАО «БЕЛДЖИ» это не ситуативное преимущество, а основа работы на белорусском рынке: компания последовательно развивает свои бренды, поддерживает клиентов на всём пути владения автомобилем и сохраняет фокус на долгосрочном доверии.