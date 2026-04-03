«БЕЛДЖИ» ПРОДАЛА БОЛЕЕ 3,5 ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ В МАРТЕ


15:31 03.04.2026

СЗАО «БЕЛДЖИ», производитель легковых автомобилей BELGEE и Geely в Беларуси, подвело итоги марта: за месяц реализовано более 3500 автомобилей двух брендов.

Результаты марта подтверждают устойчивый интерес покупателей к современным автомобилям, сочетающим технологичность, практичность и доступность.

Компания последовательно работает над повышением доступности модельного ряда. В частности, обновлены цены на BELGEE S50 и BELGEE X80 PHEV, а также улучшены условия финансирования по отдельным программам. Для BELGEE X80 PHEV авансовый платёж снижен с 40% до 25%.

На фоне заметных изменений на автомобильном рынке всё большую ценность для покупателей приобретают не декларации, а последовательность, ответственность и реальная поддержка клиента на всех этапах владения автомобилем. СЗАО «БЕЛДЖИ» уже более 14 лет работает на рынке Республики Беларусь, подтверждая надежность не словами, а стабильным присутствием, развитием модельного ряда, понятными условиями покупки и системной работой с клиентами.

Именно долгосрочный подход, предсказуемость и ответственность сегодня становятся ключевыми факторами доверия. Для СЗАО «БЕЛДЖИ» это не ситуативное преимущество, а основа работы на белорусском рынке: компания последовательно развивает свои бренды, поддерживает клиентов на всём пути владения автомобилем и сохраняет фокус на долгосрочном доверии.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
валюта курс
EUR 3.3894
USD 2.9364
RUB 3.7179
Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3819 -0.0046
USD 2.9364 -0.0005
RUB 3.7179 +0.0176
Курсы в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3950
USD 2.9510 2.9395
RUB 3.6800 3.6870
Конвертация в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1560
EUR/RUB 91.8000 92.4000
USD/RUB 79.5000 79.9900
