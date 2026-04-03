В АРТ-квартале Новой Боровой возведут группу домов, вдохновленную пиксель-артом — стилем, знакомым по ретро-видеоиграм. Застройщик «А-100 Девелопмент» уже запустил продажи, «квадрат» стоит от 1660 долларов по курсу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика, архитектура и двор будут выглядеть как стилизованное изображение, максимально приближенное на экране до квадратов-пикселей. Фасады будут состоять из геометричных элементов, а во дворе появятся шахматы.

Первым возведут монолитный дом под номером 1.6 по генплану. Он войдет в группу «Пиксель-арт» и разместится рядом с пешеходным Арт-бульваром. На бульваре располагаются магазины, кафе и общественные зоны, неподалеку продуман музыкальный лабиринт и литературная площадь. В пешеходной доступности — супермаркет и паркинги.

Фасады оформят в духе пиксельной графики: с квадратами, прямоугольниками и объемными элементами в оттенках оранжевого, терракотового, зеленого и серого. В цветовом оформлении группа домов будет сочетаться с Кедровым кварталом — первым кварталом, построенным в Новой Боровой. За счет разного масштаба «пикселей» оба дома будут выглядеть динамично — с эффектом движения, как в культовых компьютерных играх. Декоративные элементы на фасаде из металла и полупрозрачных материалов создадут цветные тени.

Сам дом будет переменной этажности — от 5 до 7 этажей, с пятью подъездами и 122 квартирами. Доступные площади варьируются от 34 до 108 «квадратов». Все квартиры предлагаются без отделки, с вариантами от евро-двушек до более просторных евро-пятикомнатных вариантов. Среди них будут квартиры с мастер-спальнями и двумя ванными комнатами. Квартиры получат стильные балконы разных видов — с сетчатым ограждением, глухими низкими и высокими стенками, создающими объем на фасаде. На первом этаже по традиции устраиваются террасы.

Продажи квартир уже стартовали. Стоимость «квадрата» начинается с 1660 долларов в перерасчете. Самая доступная квартира обойдется в 78 299 долларов в эквиваленте.

Подъезды сделают проходными и безбарьерными, с колясочными и лапомойками на первых этажах. Интерьеры подъездов также выполнят в пиксельной концепции: стены украсят фактурной штукатуркой с яркими геометрическими паттернами, зеркальными надписями Pixel и декоративными элементами в виде мелких квадратов. Двери в подъезды будут полностью остекленными.

«Этот дом будет ярким, красивым, оригинальным. Концепция пиксель-арта местами новаторская, с отсылкой к культовым компьютерным играм. Такие мелочи и формируют место для жизни, куда хочется возвращаться и где хочется наслаждаться моментом. Особенно интересно будет детям, так как двор будет располагать к подвижным играм. Квартиры максимально функциональные — с продуманными планировками», — отмечают в «А-100 Девелопмент».

Двор, закрытый от автомобилей, также увязан с общей «пиксельной» концепцией. Там появятся квадратные элементы разного размера, цвета и назначения, а в центре установят площадку с навесом. Пиксельную концепцию поддержит шахматная доска – своеобразная отсылка к квадратам-пикселям.

Детей ожидает игровая площадка с горками и качелями, а рядом разместят несколько зон отдыха. Во дворе появятся навесы со столами, которые можно будет использовать как уличный офис или место для встреч. Тут же и небольшой урбан-огород. Хранить велосипеды можно будет в ближайшем паркинге 1.15.

Для автомобилей построят двухуровневый открытый паркинг со станциями зарядки для электрокаров. Рядом также будет отдельный наземный паркинг 1.16. Он будет представлять собой открытое здание с монолитным каркасом и двумя уровнями хранения автомобилей: первый — под навесом, второй — на эксплуатируемой кровле с заездом по рампе. В нем предусмотрено 146 машиномест, в том числе с зарядками для электромобилей. В паркинге установят видеонаблюдение, сделают навигацию и предусмотрят встроенные коммерческие помещения на первом уровне.

«Пиксельный» дом планируют сдать во втором квартале 2027 года.