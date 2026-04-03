|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
06.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БРЕНД «ЛУЧ» ВЫПУСТИЛ ЧАСЫ В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА
14:07 03.04.2026
Бренд «Луч» выпустил часы, посвященные первому космонавту.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, новая лимитированная коллекция «108 минут» посвящена 65-летию первого полета в космос – событие, которое открыло новую эпоху в истории человечества.
Проект реализован совместно с госкорпорацией "Роскосмос" в рамках Недели космоса и приурочен к одному из самых знаковых достижений XX века. Дизайн модели – это интерпретация первого космического полета и напоминание о тех 108 минутах, которые навсегда изменили представление человека о Вселенной.
Внутри установлен механизм с автоподзаводом «Восток», отсылка на легендарный космический корабль «Восток-1», на котором первый советский космонавт совершил свой исторический полет. Одна из особенностей модели – 24-часовой формат, где полный оборот стрелки равен суткам.
Корпус украшен гравировкой позывного первого космонавта – «Кедр», а на циферблате запечатлелось для себя их все.
Новая лимитированная коллекция «108 минут» – это знак уважения тем, кто сделал шаг в неизвестность и изменил ход истории.
Количество моделей ограничено.
Оформить предзаказ на лимитированную коллекцию «108 минут» можно на сайте luch.by либо в любом фирменном магазине бренда Луч. Покупатели первых экземпляров новой серии часов смогут получить возможность выбрать свой уникальный номер. При оформлении и оплате предзаказа компания также предоставляет эксклюзивный брендированный будильник.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
Курсы в банках
на 03.04.2026
Конвертация в банках
на 03.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте