Бренд «Луч» выпустил часы, посвященные первому космонавту.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, новая лимитированная коллекция «108 минут» посвящена 65-летию первого полета в космос – событие, которое открыло новую эпоху в истории человечества.

Проект реализован совместно с госкорпорацией "Роскосмос" в рамках Недели космоса и приурочен к одному из самых знаковых достижений XX века. Дизайн модели – это интерпретация первого космического полета и напоминание о тех 108 минутах, которые навсегда изменили представление человека о Вселенной.

Внутри установлен механизм с автоподзаводом «Восток», отсылка на легендарный космический корабль «Восток-1», на котором первый советский космонавт совершил свой исторический полет. Одна из особенностей модели – 24-часовой формат, где полный оборот стрелки равен суткам.

Корпус украшен гравировкой позывного первого космонавта – «Кедр»

Новая лимитированная коллекция «108 минут» – это знак уважения тем, кто сделал шаг в неизвестность и изменил ход истории.

Количество моделей ограничено.

Оформить предзаказ на лимитированную коллекцию «108 минут» можно на сайте luch.by либо в любом фирменном магазине бренда Луч. Покупатели первых экземпляров новой серии часов смогут получить возможность выбрать свой уникальный номер. При оформлении и оплате предзаказа компания также предоставляет эксклюзивный брендированный будильник.