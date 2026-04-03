МИНЭКОНОМИКИ ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ КОНКУРСА «БИЗНЕСМАМА»


13:33 03.04.2026

Министерство экономики совместно с Белорусским союзом женщин и ОАО «Белинвестбанк» при поддержке Министерства труда и социальной защиты объявляет о старте конкурса на лучшую бизнес-идею, бизнес-проект «БизнесМАМА».

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, цель конкурса – популяризация предпринимательской деятельности белорусок, поддержка проектов, направленных на развитие женского бизнеса, содействие формированию у женщин необходимых компетенций и знаний для организации собственного дела.

Конкурс проводится среди женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет. Каждая участница может представить только одну работу. Тематика бизнес-идей и бизнес-проектов не ограничена.

Этапы конкурса

1 этап – отбор заявок – проводится заочно с 3 апреля по 3 августа 2026 года;

2 этап – презентация работ – проводится в офлайн-формате с 4 августа по 1 октября 2026 г.

3 этап – подведение итогов – проводится со 2 по 14 октября 2026 г.

Победителями Конкурса признаются три участницы, которые награждаются дипломами Минэкономики и специальными подарками от партнеров Конкурса. Конкурсные работы которых заслужили особое внимание, по решению экспертной комиссии могут быть отмечены поощрительными подарками от организаторов и партнеров Конкурса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
валюта курс
EUR 3.3894
USD 2.9364
RUB 3.7179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3819 -0.0046
USD 2.9364 -0.0005
RUB 3.7179 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3950
USD 2.9510 2.9395
RUB 3.6800 3.6870
подробнее

Конвертация в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1560
EUR/RUB 91.8000 92.4000
USD/RUB 79.5000 79.9900
подробнее
