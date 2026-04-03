Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ КОНКУРСА «БИЗНЕСМАМА»
13:33 03.04.2026
Министерство экономики совместно с Белорусским союзом женщин и ОАО «Белинвестбанк» при поддержке Министерства труда и социальной защиты объявляет о старте конкурса на лучшую бизнес-идею, бизнес-проект «БизнесМАМА».
Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, цель конкурса – популяризация предпринимательской деятельности белорусок, поддержка проектов, направленных на развитие женского бизнеса, содействие формированию у женщин необходимых компетенций и знаний для организации собственного дела.
Конкурс проводится среди женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет. Каждая участница может представить только одну работу. Тематика бизнес-идей и бизнес-проектов не ограничена.
Этапы конкурса
1 этап – отбор заявок – проводится заочно с 3 апреля по 3 августа 2026 года;
2 этап – презентация работ – проводится в офлайн-формате с 4 августа по 1 октября 2026 г.
3 этап – подведение итогов – проводится со 2 по 14 октября 2026 г.
Победителями Конкурса признаются три участницы, которые награждаются дипломами Минэкономики и специальными подарками от партнеров Конкурса. Конкурсные работы которых заслужили особое внимание, по решению экспертной комиссии могут быть отмечены поощрительными подарками от организаторов и партнеров Конкурса.
