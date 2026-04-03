Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ОТКРЫЛ В МИНСКЕ НОВУЮ ПОЛИКЛИНИКУ


13:22 03.04.2026

Александр Лукашенко 3 апреля в Минске принял участие в торжественном открытии новой 42-й городской поликлиники, которая расположилась в микрорайоне Восточный, сообщает пресс-служба президента.

«Мы старались создать здесь очень хорошую клинику, поликлинику будущего. Чтобы здесь уровень был не хуже, чем за бугром. И чтобы вы восхищались своими объектами, а не какими-то, видя их по телевизору. Такую поликлинику мы создали, - заявил Глава государства. - У нас событие символическое, и не только для Уручья и города-героя Минска. Открываем самую современную, самую продвинутую (поликлинику. - Прим.). Так должно быть. С каждым разом мы более современные объекты и здравоохранения, и образования открываем. И тем самым мы завершаем формирование сети социальных учреждений этого микрорайона»".

"Здесь будут служить самые продвинутые, самые лучшие медики. Не потому, что где-то в Мстиславле, Хотимске, Лиде, Столбцах и других городах наши медработники хуже. А потому, что минские медики могут раньше других прикоснуться к самым современным технологиям и их освоить, - сказал Президент. - Владимир Евгеньевич (председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. - Прим.), кто-кто, а ты знаешь, сколько мы средств вкладываем в Минск. Мы тут создаем очень серьезную базу".

Александр Лукашенко обратил внимание, что качественное современное медицинское обслуживание должно быть доступно не только для минчан, но и жителей самых отдаленных регионов. Он поручил руководству города, Правительству и Председателю Совета Республики Наталье Кочановой как уполномоченному представителю Главы государства в Минске выработать соответствующие подходы.

"Надо сделать так, чтобы те, кто живет подальше от Минска, могли также получить здесь помощь. Конечно, это мы для Минска делаем. Там мы делаем для других районов, регионов. Но здесь более продвинутые технологии. Нельзя сделать так, чтобы на окраинах нашей страны, подальше от Минска, люди отвергали минчан. Развивая Минск, я делаю все, чтобы не было этого контраста. Чтобы не было противоречий в нашей стране. Страна должна быть единой, монолитной. И от наших шагов по обеспечению здоровья наших людей будет очень много зависеть. Надо подумать над этим", - подчеркнул белорусский лидер.

Александру Лукашенко во время посещения новой 42-й поликлиники в микрорайоне Восточный было доложено о развитии системы здравоохранения Минска.

Как пояснил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, несколько лет назад, проанализировав ситуацию в системе здравоохранения, городские власти определились, какие объекты надо точечно привести в порядок, а где - построить новые. Решения при этом принимались не общим чохом, а исходя из реальной необходимости, рационального подхода. "Было определено, чтобы в каких-то клинических больницах не строить новое, а делать просто пристройку, добавить отделения, где-то - добавить врачей. А если что-то строить новое, мы переработали все проекты для того, чтобы они были компактными, не было больших фойе, коридоров, а только то, что нужно для работы", - озвучил общие принципиальные подходы руководитель Мингорисполкома.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
валюта курс
EUR 3.3894
USD 2.9364
RUB 3.7179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3819 -0.0046
USD 2.9364 -0.0005
RUB 3.7179 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3950
USD 2.9510 2.9395
RUB 3.6800 3.6870
подробнее

Конвертация в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1560
EUR/RUB 91.8000 92.4000
USD/RUB 79.5000 79.9900
подробнее
