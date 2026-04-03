06.04.2026   
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯЕТ ВОВЛЕЧЕНИЕ ГОСИМУЩЕСТВА В ЭКОНОМИКУ


12:34 03.04.2026

Процесс реализации неиспользуемых объектов государственной собственности в Минской области демонстрирует высокую активность.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, в первом квартале 2026 года на электронных торгах, организованных комитетом «Минскоблимущество», продано 28 капитальных строений государственной собственности на сумму более 2,7 млн рублей.

Продажа таких объектов является ключевым элементом работы по наведению порядка на земле и эффективному использованию инфраструктуры. Государство предлагает прозрачные условия приобретения имущества, позволяя гражданам и бизнесу давать капитальным строениям «второй шанс».

Для тех, кто планирует приобретение недвижимости, возможности расширяются: на аукционы уже выставлено еще 20 новых лотов. Ожидается, что их реализация позволит и далее успешно вовлекать неэффективно используемые площади в хозяйственный оборот.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
валюта курс
EUR 3.3894
USD 2.9364
RUB 3.7179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3819 -0.0046
USD 2.9364 -0.0005
RUB 3.7179 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3950
USD 2.9510 2.9395
RUB 3.6800 3.6870
подробнее

Конвертация в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1560
EUR/RUB 91.8000 92.4000
USD/RUB 79.5000 79.9900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
