Процесс реализации неиспользуемых объектов государственной собственности в Минской области демонстрирует высокую активность.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, в первом квартале 2026 года на электронных торгах, организованных комитетом «Минскоблимущество», продано 28 капитальных строений государственной собственности на сумму более 2,7 млн рублей.

Продажа таких объектов является ключевым элементом работы по наведению порядка на земле и эффективному использованию инфраструктуры. Государство предлагает прозрачные условия приобретения имущества, позволяя гражданам и бизнесу давать капитальным строениям «второй шанс».

Для тех, кто планирует приобретение недвижимости, возможности расширяются: на аукционы уже выставлено еще 20 новых лотов. Ожидается, что их реализация позволит и далее успешно вовлекать неэффективно используемые площади в хозяйственный оборот.