|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ПОСЕЯНО 16% ПЛОЩАДЕЙ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
11:35 03.04.2026
В Беларуси по состоянию на 3 апреля 2026 года аграрии страны засеяли 364 тысячи гектаров яровых культур, что составляет 16% от общего плана в 2 млн. 295 тыс.га. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Кампания развернулась во всех регионах, при этом наиболее высокие темпы работ демонстрируют хозяйства Брестской и Гродненской областей, где освоено 26% (108 тыс. га) и 24% (80 тыс. га) намеченных площадей соответственно.
В остальных регионах страны интенсивность сева распределилась следующим образом: в Гомельской и Минской областях засеяно по 13% площадей, в Могилевской — 11%, в Витебской — 9%. Параллельно с основными работами аграрии всех областей приступили к севу технических культур. Лен-долгунец уже занял 9 тысяч гектаров (17% от плана), на аналогичной площади в 9 тысяч гектаров посеяна сахарная свекла.
Успешному ходу полевых работ предшествовала масштабная подготовка почвы и ресурсов. На данный момент закрытие влаги произведено на 886 тысячах гектаров, что охватывает 64% от запланированного объема. Важным фактором обеспечения будущего урожая стало накопление 674 тысяч тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что составляет уже 80% от годовой потребности.
Особое внимание уделяется и органике: под яровой сев в почву внесено 25 миллионов тонн удобрений. Эти показатели свидетельствуют о планомерном выполнении технологического регламента весенне-полевых работ во всех звеньях агропромышленного комплекса.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
Курсы в банках
на 03.04.2026
Конвертация в банках
на 03.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте