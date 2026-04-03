В Беларуси по состоянию на 3 апреля 2026 года аграрии страны засеяли 364 тысячи гектаров яровых культур, что составляет 16% от общего плана в 2 млн. 295 тыс.га. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Кампания развернулась во всех регионах, при этом наиболее высокие темпы работ демонстрируют хозяйства Брестской и Гродненской областей, где освоено 26% (108 тыс. га) и 24% (80 тыс. га) намеченных площадей соответственно.

В остальных регионах страны интенсивность сева распределилась следующим образом: в Гомельской и Минской областях засеяно по 13% площадей, в Могилевской — 11%, в Витебской — 9%. Параллельно с основными работами аграрии всех областей приступили к севу технических культур. Лен-долгунец уже занял 9 тысяч гектаров (17% от плана), на аналогичной площади в 9 тысяч гектаров посеяна сахарная свекла.

Успешному ходу полевых работ предшествовала масштабная подготовка почвы и ресурсов. На данный момент закрытие влаги произведено на 886 тысячах гектаров, что охватывает 64% от запланированного объема. Важным фактором обеспечения будущего урожая стало накопление 674 тысяч тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что составляет уже 80% от годовой потребности.

Особое внимание уделяется и органике: под яровой сев в почву внесено 25 миллионов тонн удобрений. Эти показатели свидетельствуют о планомерном выполнении технологического регламента весенне-полевых работ во всех звеньях агропромышленного комплекса.