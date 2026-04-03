Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ПОСЕЯНО 16% ПЛОЩАДЕЙ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР


11:35 03.04.2026

В Беларуси по состоянию на 3 апреля 2026 года аграрии страны засеяли 364 тысячи гектаров яровых культур, что составляет 16% от общего плана в 2 млн. 295 тыс.га. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Кампания развернулась во всех регионах, при этом наиболее высокие темпы работ демонстрируют хозяйства Брестской и Гродненской областей, где освоено 26% (108 тыс. га) и 24% (80 тыс. га) намеченных площадей соответственно.

В остальных регионах страны интенсивность сева распределилась следующим образом: в Гомельской и Минской областях засеяно по 13% площадей, в Могилевской — 11%, в Витебской — 9%. Параллельно с основными работами аграрии всех областей приступили к севу технических культур. Лен-долгунец уже занял 9 тысяч гектаров (17% от плана), на аналогичной площади в 9 тысяч гектаров посеяна сахарная свекла.

Успешному ходу полевых работ предшествовала масштабная подготовка почвы и ресурсов. На данный момент закрытие влаги произведено на 886 тысячах гектаров, что охватывает 64% от запланированного объема. Важным фактором обеспечения будущего урожая стало накопление 674 тысяч тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что составляет уже 80% от годовой потребности.

Особое внимание уделяется и органике: под яровой сев в почву внесено 25 миллионов тонн удобрений. Эти показатели свидетельствуют о планомерном выполнении технологического регламента весенне-полевых работ во всех звеньях агропромышленного комплекса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
валюта курс
EUR 3.3894
USD 2.9364
RUB 3.7179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3819 -0.0046
USD 2.9364 -0.0005
RUB 3.7179 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3950
USD 2.9510 2.9395
RUB 3.6800 3.6870
подробнее

Конвертация в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1560
EUR/RUB 91.8000 92.4000
USD/RUB 79.5000 79.9900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
