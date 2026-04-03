Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В МАРТЕ СОКРАТИЛИСЬ НА $1,1 МЛРД.
11:06 03.04.2026
Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля 2026 года составили $ 15,2421 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.
В марте 2026 года золотовалютные резервы уменьшились на $1,125 млрд после роста в феврале 2026 года на $665,4 млн.
Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в марте снизилась с $9,036 млрд. до $ 7,981 млрд. Активы в иностранной валюте за март сократились на $58,5 млн. и на 1 апреля 2026 года составили $5,8586 млрд.
Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
