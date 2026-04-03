Компания МТС объявляет о запуске мобильной связи пятого поколения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, на первом этапе абоненты могут пользоваться высокоскоростным интернетом 5G более чем на 1,1 тысяче базовых станций в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. Более 80% из них работают на инфраструктуре МТС — опорах, электропитании и транспортной сети.

МТС прошел полный цикл подготовки к 5G. Активное тестирование совместно с инфраструктурным оператором beCloud стартовало в декабре 2025 года. Чтобы обеспечить высокие скорости, компания заранее модернизировала опорную сеть: транспортная инфраструктура xHaul построена по современной архитектуре и дает необходимую для 5G пропускную способность с низкими задержками.

Компания в сотрудничестве с beCloud целенаправленно реализует поручение Главы государства о повышении качества мобильной связи на всей территории страны, данное на Всебелорусском народном собрании.

«Запуск 5G — это исторический момент для всей Беларуси. Технология наконец приходит в страну полноценно. Мы сделали все, чтобы наши абоненты получили доступ к современной сети пятого поколения — с более высокими скоростями и готовностью к росту. Уверен, 5G станет новым стандартом качества связи и откроет широчайшие перспективы для жителей, бизнеса и государства. МТС закладывает надежный фундамент для будущих инновационных сервисов на базе 5G прямо сейчас», — отметил Владимир Козырь, Генеральный директор компании МТС.

«Главной задачей инфраструктурного оператора является реализация Указа Президента Республики Беларусь о создании единой сети 4G и 5G для внедрения передового опыта в нашей стране», — прокомментировал Олег Седельник, Генеральный директор beCloud.

Сеть находится в процессе активного развертывания: покрытие будет поэтапно наращиваться и охватывать новые территории. Для доступа к 5G абоненту необходимо иметь устройство, которое аппаратно и программно поддерживает данный стандарт связи на территории Беларуси.

Справка:

МТС — крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».