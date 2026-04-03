Первое организационно-установочное совещание по подготовке к международной выставке "Белагро-2026" состоялось в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия с участием заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Шулейко, сообщает пресс-служба Правительства.

Юрий Шулейко, открывая совещание, обозначил: "Сегодня мы констатируем опыт прошлых лет и закладываем фундамент события, которое должно стать еще более масштабным, насыщенным и значимым. Формат выставки остается проверенным, но в этом году нам важно обеспечить гостям свободу передвижения, экспонентам улучшить наглядность презентации, чтобы весь мир увидел лучшее, что создано в белорусском АПК. Каждый квадратный метр выставочной площади должен работать на имидж страны, доверие партнеров и результат в виде новых контрактов и соглашений".

Выставка пройдет 2-6 июня 2026 года на площадке Минского международного выставочного центра "Белэкспо". Задача форума не меняется - презентовать всему миру экспортный потенциал белорусского агропромышленного комплекса, продемонстрировать инновационные решения и укрепить международное сотрудничество.

На сегодняшний день Министерством сельского хозяйства и продовольствия направлены приглашения профильным министрам 89 регионов Российской Федерации, представителям 53 стран и дипломатических миссий. Уже подтвердили участие на уровне официальных делегаций представители семи государств и восьми регионов России. Ожидается прибытие руководящего состава Шанхайской организации сотрудничества, Евразийской экономической комиссии, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также делегации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

По состоянию на текущий момент уже подано 395 заявок от организаций из восьми стран. Площадь выставки увеличена до 42 600 кв. м - это на 3 740 кв. м больше, чем в 2025 году.

Традиционно коллективные экспозиции представят предприятия и организации Минсельхозпрода, Минпрома, Национальной академии наук Беларуси. На открытой площадке разместят технику ведущие производители сельскохозяйственного машиностроения. Каждый регион Беларуси готовит собственную экспозицию и культурно-развлекательную программу.

Для повышения комфорта посетителей создается официальное мобильное приложение выставки с интерактивной навигацией, актуальным расписанием и каталогом участников