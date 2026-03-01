Национальный банк Республики Беларусь утвердил новые значения расчетных величин стандартного риска (РВСР), которые начнут действовать с апреля 2026 года. Регулятор пересмотрел показатели в сторону снижения для большинства ключевых банковских продуктов, что задает ориентир для стоимости заемных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, показатель для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физлиц в рублях со сроком возврата от года до трех лет снизится с 14,34% до 14,14% годовых, для новых кредитов, предоставленных юрлицам (за исключением льготных, инвестиционных) с 12,91% до 12,80% годовых, для новых кредитов, предоставленных физлицам (за исключением льготных) - с 18,49% до 18,26% годовых.

Не изменились расчетные величины стандартного риска: для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физлиц в рублях со сроком возврата более трех лет - 15,31% годовых; для новых инвестиционных кредитов, предоставленных юрлицам (за исключением льготных) - 11,80% годовых