Экономика РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СНИЖАЕТ РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СТАНДАРТНОГО РИСКА В АПРЕЛЕ


16:29 27.03.2026

Национальный банк Республики Беларусь утвердил новые значения расчетных величин стандартного риска (РВСР), которые начнут действовать с апреля 2026 года. Регулятор пересмотрел показатели в сторону снижения для большинства ключевых банковских продуктов, что задает ориентир для стоимости заемных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, показатель для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физлиц в рублях со сроком возврата от года до трех лет снизится с 14,34% до 14,14% годовых, для новых кредитов, предоставленных юрлицам (за исключением льготных, инвестиционных) с 12,91% до 12,80% годовых, для новых кредитов, предоставленных физлицам (за исключением льготных) - с 18,49% до 18,26% годовых.

Не изменились расчетные величины стандартного риска: для новых срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физлиц в рублях со сроком возврата более трех лет - 15,31% годовых; для новых инвестиционных кредитов, предоставленных юрлицам (за исключением льготных) - 11,80% годовых
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2026
валюта курс
EUR 3.4021
USD 2.9535
RUB 3.6674
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4008 -0.0115
USD 2.9535 -0.0117
RUB 3.6674 +0.0173
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4110 3.4100
USD 2.9530 2.9550
RUB 3.6530 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1525 1.1550
EUR/RUB 93.3000 93.3968
USD/RUB 80.7000 80.8900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
