27.03.2026   
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯТСЯ ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО


16:13 27.03.2026

Концерн «Белнефтехим» анонсировал поэтапную корректировку розничных цен на моторное топливо.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, данное решение продиктовано глобальным ростом котировок на нефть и нефтепродукты, что привело к удорожанию сырья для отечественных НПЗ и увеличению логистических издержек.

Первое изменение вступит в силу в ближайшую субботу, 28 марта. Стоимость литра бензина и дизельного топлива увеличится на 4 копейки. Таким образом, предельная цена за АИ-92 составит 2,54 руб., АИ-95 — 2,64 руб., АИ-98 — 2,86 руб., а дизель будет стоить 2,64 руб.

Следом за этим, ровно через неделю, предусмотрен второй этап повышения цен. С 4 апреля стоимость всех видов топлива вырастет еще на 3 копейки. После этого литр АИ-92 обойдется в 2,57 руб., АИ-95 — в 2,67 руб., АИ-98 — в 2,89 руб., а цена дизельного топлива сравняется с 95-м бензином и составит 2,67 руб.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2026
валюта курс
EUR 3.4021
USD 2.9535
RUB 3.6674
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4008 -0.0115
USD 2.9535 -0.0117
RUB 3.6674 +0.0173
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4110 3.4100
USD 2.9530 2.9550
RUB 3.6530 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1525 1.1550
EUR/RUB 93.3000 93.3968
USD/RUB 80.7000 80.8900
подробнее
