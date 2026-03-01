Концерн «Белнефтехим» анонсировал поэтапную корректировку розничных цен на моторное топливо.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, данное решение продиктовано глобальным ростом котировок на нефть и нефтепродукты, что привело к удорожанию сырья для отечественных НПЗ и увеличению логистических издержек.

Первое изменение вступит в силу в ближайшую субботу, 28 марта. Стоимость литра бензина и дизельного топлива увеличится на 4 копейки. Таким образом, предельная цена за АИ-92 составит 2,54 руб., АИ-95 — 2,64 руб., АИ-98 — 2,86 руб., а дизель будет стоить 2,64 руб.

Следом за этим, ровно через неделю, предусмотрен второй этап повышения цен. С 4 апреля стоимость всех видов топлива вырастет еще на 3 копейки. После этого литр АИ-92 обойдется в 2,57 руб., АИ-95 — в 2,67 руб., АИ-98 — в 2,89 руб., а цена дизельного топлива сравняется с 95-м бензином и составит 2,67 руб.