Что значит для Беларуси индустрия 5.0 и какова стратегия страны, рассказал премьер-министр Беларуси Александр Турчин на пленарной сессии Цифрового форума "Индустрия 5.0: Сила взаимодействия" в Казахстане, сообщает пресс-служба Правительства.

Сегодня мир стоит на пороге новой индустриальной эпохи, отметил Глава белорусского Правительства. "Наступило время пятой промышленной революции, основанной на цифровой трансформации, а также автоматизации и роботизации производства. Для Беларуси с ее мощной индустриальной базой это не просто тренд или дань моде, а стратегический приоритет", - сказал Александр Турчин.

"Как ее иначе называют, индустрия 5.0 сегодня является одновременно залогом и условием повышения производительности труда и конкурентоспособности белорусской продукции. Это также основа для дальнейшего развития человеческого потенциала, сохранения социально ориентированной модели белорусского государства, обеспечения устойчивости к внешним факторам и укрепления технологического суверенитета. В связи с этим особое внимание уделяется приоритетным секторам производства: машиностроению, добывающей промышленности, химической отрасли и агропромышленному комплексу", - подчеркнул Премьер-министр.

Белорусское государство и бизнес внедряют новые подходы к организации производства, переходя от разрозненных информационных систем к единому цифровому контуру управления. "Один из примеров - это известный белорусский бренд молочной отрасли "Савушкин продукт". В производственный цикл предприятия интегрировано около 80 роботов. Они используются для автоматизации процессов укладки, упаковки и маркировки продукции. Роботы также задействованы в логистическом сегменте, обеспечивая хранение и перемещение товаров. Параллельно на "Савушкином продукте" создана лаборатория робототехники, привлечен потенциал регионального технического университета для подготовки специалистов, а также производятся собственные робототехнические системы", - проинформировал Александр Турчин.

"Иными словами, формируются не просто отдельные современные производства, а целостные промышленно-социальные комплексы, отвечающие вызовам новой индустриальной эпохи", - обратил внимание Премьер-министр.

Что касается сферы машиностроения, делается акцент на использовании индустрии 5.0 в первую очередь для решения таких задач, как обеспечение безопасности людей в сложных условиях работы, снижение простоев и аварийности, сокращение производственных затрат.

"Сегодня мы тестируем возможности и изучаем перспективы применения интеллектуального карьерного самосвала. Это белорусский проект как в части создания самой машины, так и по разработке программного продукта для нее. Технология связи 5G здесь используется для коммуникации, а искусственный интеллект - для планирования автономной работы машины в карьере", - обозначил Глава белорусского Правительства.

Важным условием для эффективной технологической трансформации промышленности также является создание и развитие национальной цифровой экосистемы. "Драйвером здесь выступает Парк высоких технологий - ведущий IT-кластер региона, который часто называют кремниевой долиной Восточной Европы. Резиденты парка создают решения на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которые уже работают в промышленности - от управления жизненным циклом продукта до автономной логистики на складах. Программные комплексы также широко внедряются для подготовки кадров к работе на производственных объектах. В частности, это актуально для энергетической отрасли нашей страны, где так называемые цифровые тренажеры позволяют отрабатывать основные бизнес-процессы и обучать работе в нештатных ситуациях", - отметил Александр Турчин.

Он также обратил внимание на то, что сегодня Евразийская экономическая комиссия проводит масштабную работу в рамках развития концепции "Индустрия 5.0". Основной принцип - переход от простой автоматизации к созданию среды, где технологии служат человеку, а не заменяют его.