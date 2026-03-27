ПУТЕВКА ЗА 20% ОТ СТОИМОСТИ: КТО МОЖЕТ ОТДОХНУТЬ В САНАТОРИЯХ МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ


14:04 27.03.2026

Министерство труда и социальной защиты напомнило о возможностях оздоровления в профильных здравницах страны. Речь идет о популярных санаториях «Березина», «Белая Вежа», «Ясельда» и «Вяжути», которые в 2025 году уже приняли почти 21 тысячу человек.

Как сообщает Telegram-канал трудового ведомства, попасть в эти учреждения на льготных условиях могут определенные категории граждан. Так, бесплатно (раз в два года) путевки предоставляются инвалидам I и II группы. При этом сопровождающие инвалидов I группы также получают место в санатории бесплатно, но без включенного курса лечения.

Для тех, кто не имеет права на полностью бесплатный отдых, предусмотрены существенные скидки. Неработающие ветераны труда и инвалиды III группы могут рассчитывать на льготную путевку раз в три года. В этом случае цена составит лишь 15–20% от полной стоимости (которая в среднем равна 1,2 тыс. рублей за 15 дней), а итоговая сумма будет зависеть от сезона и дохода заявителя.

Чтобы воспользоваться этим правом и провести 15 дней в комфортных условиях под присмотром профессионалов, необходимо сделать первый шаг. Для получения путевки следует обратиться в Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по месту жительства.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2026
валюта курс
EUR 3.4266
USD 2.9652
RUB 3.6501
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4008 -0.0115
USD 2.9535 -0.0117
RUB 3.6674 +0.0173
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4110 3.4100
USD 2.9530 2.9550
RUB 3.6530 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1525 1.1550
EUR/RUB 93.3000 93.3968
USD/RUB 80.7000 80.8900
подробнее
