|27.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ПУТЕВКА ЗА 20% ОТ СТОИМОСТИ: КТО МОЖЕТ ОТДОХНУТЬ В САНАТОРИЯХ МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ
14:04 27.03.2026
Министерство труда и социальной защиты напомнило о возможностях оздоровления в профильных здравницах страны. Речь идет о популярных санаториях «Березина», «Белая Вежа», «Ясельда» и «Вяжути», которые в 2025 году уже приняли почти 21 тысячу человек.
Как сообщает Telegram-канал трудового ведомства, попасть в эти учреждения на льготных условиях могут определенные категории граждан. Так, бесплатно (раз в два года) путевки предоставляются инвалидам I и II группы. При этом сопровождающие инвалидов I группы также получают место в санатории бесплатно, но без включенного курса лечения.
Для тех, кто не имеет права на полностью бесплатный отдых, предусмотрены существенные скидки. Неработающие ветераны труда и инвалиды III группы могут рассчитывать на льготную путевку раз в три года. В этом случае цена составит лишь 15–20% от полной стоимости (которая в среднем равна 1,2 тыс. рублей за 15 дней), а итоговая сумма будет зависеть от сезона и дохода заявителя.
Чтобы воспользоваться этим правом и провести 15 дней в комфортных условиях под присмотром профессионалов, необходимо сделать первый шаг. Для получения путевки следует обратиться в Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по месту жительства.
