Подписка
МАРТ ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ МАГАЗИНА «БЕЛМАРКЕТ» В МОГИЛЕВЕ ЗА ПРОДАЖУ 90 КГ «ПРОСРОЧКИ»


12:47 27.03.2026

В ходе проведения выборочной проверки ООО «БелМаркетКомпани» Министерством антимонопольного регулирования и торговли выявлен ряд нарушений о торговле и защите прав потребителей в магазине «Белмаркет» (г.Могилев, ул.Первомайская, д.91а), в том числе пресечена продажа почти 90 кг «просрочки».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, так, в торговом объекте предлагались к реализации 28 наименований продовольственных товаров и продукции собственного производства (чиабатта, булочка слоеная, коржик, сырники, голень цыпленка гриль, лаваш с птицей и салатом, др.) с истекшими сроками годности на общую сумму более 780 руб.

По информации, доведенной до покупателей, вся эта продукция была «с пылу с жару», вот только работники цеха к ее изготовлению приступить еще не успели.

На этом не остановились...В холодильнике цеха своей очереди дожидались приготовленные накануне (вот только установить не удалось, когда?) голубцы «Домашние», рулька «Аппетитная», картофель отварной для изделия «Картофель по-деревенски» и др. с истекшими сроками годности на сумму порядка 400 руб.

Употребление таких «совсем не домашних блюд» могло причинить существенный вред здоровью потребителей.

Также в магазине нарушались санитарные нормы, отсутствовали ценники и необходимая для покупателей информация на отдельные товары.

Деятельность магазина и заготовочного объекта приостановлены МАРТ с 27 марта 2026 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2026
валюта курс
EUR 3.4266
USD 2.9652
RUB 3.6501
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4123 -0.0077
USD 2.9652 +0.0151
RUB 3.6501 -0.0151
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4110 3.4100
USD 2.9530 2.9550
RUB 3.6530 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1525 1.1550
EUR/RUB 93.3000 93.3968
USD/RUB 80.7000 80.8900
подробнее
