В ходе проведения выборочной проверки ООО «БелМаркетКомпани» Министерством антимонопольного регулирования и торговли выявлен ряд нарушений о торговле и защите прав потребителей в магазине «Белмаркет» (г.Могилев, ул.Первомайская, д.91а), в том числе пресечена продажа почти 90 кг «просрочки».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, так, в торговом объекте предлагались к реализации 28 наименований продовольственных товаров и продукции собственного производства (чиабатта, булочка слоеная, коржик, сырники, голень цыпленка гриль, лаваш с птицей и салатом, др.) с истекшими сроками годности на общую сумму более 780 руб.

По информации, доведенной до покупателей, вся эта продукция была «с пылу с жару», вот только работники цеха к ее изготовлению приступить еще не успели.

На этом не остановились...В холодильнике цеха своей очереди дожидались приготовленные накануне (вот только установить не удалось, когда?) голубцы «Домашние», рулька «Аппетитная», картофель отварной для изделия «Картофель по-деревенски» и др. с истекшими сроками годности на сумму порядка 400 руб.

Употребление таких «совсем не домашних блюд» могло причинить существенный вред здоровью потребителей.

Также в магазине нарушались санитарные нормы, отсутствовали ценники и необходимая для покупателей информация на отдельные товары.

Деятельность магазина и заготовочного объекта приостановлены МАРТ с 27 марта 2026 г.