В сети магазинов «Мегатоп» появилась капсульная коллекция, вдохновленная символами белорусской культуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, на обуви присутствуют изображения васильков, аистов, ржаного хлеба, средневекового замка, БелАЗа, гуслей и даже драников со сметаной.

Дизайн обуви выбрали по итогам творческого конкурса: в прошлом году белорусам предложили пофантазировать на тему истории, культуры и природы родного края. Лучшие идеи легли в основу производственного дизайна.

В коллекции объединили эстетику и комфорт. На женских кедах и полукедах изображены васильки, колоски и аисты. Кроксы идут в комплекте с значками-джибитсами в виде буханки ржаного хлеба, васильков, средневекового замка, гуслей, драников со сметаной и традиционных соломенных фигурок.

Линейку обуви дополняют аксессуары в единой стилистике. К кроксам и кедам можно подобрать шопперы с флористическими и национальными принтами. Завершить образ предлагают дизайнерскими носками с тремя белорусскими сюжетами.

“Мы создали уникальную коллекцию, подчеркивающую богатую белорусскую идентичность. Кроме того, это стремление поддержать таланты и создать вещи, которые несут в себе смыслы и вдохновение. Мы перенесли символы нашего края в современный контекст, сохранив в дизайне легкость, эстетику и немного юмора”, – отмечают представители бренда «Мегатоп»

Несмотря на эксклюзивный концепт, цены на коллекцию демократичные. Кеды стоят 40,98, полукеды 37,41 рубля. Женские кроксы с комплектом джибитсов обойдутся в 28,36 рубля, а мужские — в 26,67. Носки по белорусским мотивам можно приобрести всего за 3,90 рубля, шопперы – 49,95.

Капсула уже поступила в онлайн продажу и в торговые центры страны. В Минске обувь и аксессуары можно найти в магазинах «Мегатоп» в ТРЦ Dana Mall, GreenCity, Prizma, «Экспобел», «Титан», «МΟΜΟ», «Авиа Молл», «Корона-Сити» и «Тивали», ул. Немига, 8 и пр-т Партизанский, 87.

Новую коллекцию также можно приобрести в регионах. Так, в Бресте она представлена в ЦУМе, в Гродно —«Тринити», 18, в Витебске — в ТРЦ «Трио», в Гомеле – «Мандарин Плаза». С 28 марта коллекция появится и в Могилеве — в ТЦ «Парк Сити». В Борисове ее продают в ТЦ «Мандарин», в Жодино — на пр. Ленина, 22, в Солигорске — в ТЦ «Вест», а в Молодечно — в ТЦ «Спутник».