ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕТИ СТО И МАГАЗИНОВ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ «БОЛЬШЕГРУЗОВ» НЕДОПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ BR 1,2 МЛН.


11:45 27.03.2026

Работниками Кобринского межрайонного отдела финансовых расследований пресечена незаконная деятельность частного предприятия, занимающегося ремонтом автомобилей и являющегося крупным импортером запчастей для грузового автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Коммерческая структура имела по всей стране розничную сеть из 30 магазинов и станций технического обслуживания грузовых автомобилей. Размеры получаемой выручки не позволяли применять упрощенную систему налогообложения. Но выход владельцы компании нашли. Для незаконной минимизации налогов они организовали регистрацию в Минске двух предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения. Полученная от продажи запчастей и оказания услуг по ремонту автомобилей выручка искусственно распределялась между основной компанией и дополнительно созданными субъектами.

В результате неправомерного использования с 2022 года особого режима налогообложения предприятие недоплатило в бюджет более 1,2 млн. рублей.

В отношении двух владельцев бизнеса возбуждено уголовное дело.

Причиненный государству ущерб возмещен подозреваемыми в полном объеме. Ведется предварительное расследование.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2026
валюта курс
EUR 3.4266
USD 2.9652
RUB 3.6501
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4123 -0.0077
USD 2.9652 +0.0151
RUB 3.6501 -0.0151
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4100 3.4290
USD 2.9550 2.9700
RUB 3.6350 3.6490
подробнее

Конвертация в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1620
EUR/RUB 93.5000 94.4020
USD/RUB 81.0000 81.6993
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте