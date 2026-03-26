|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕТИ СТО И МАГАЗИНОВ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ «БОЛЬШЕГРУЗОВ» НЕДОПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ BR 1,2 МЛН.
11:45 27.03.2026
Работниками Кобринского межрайонного отдела финансовых расследований пресечена незаконная деятельность частного предприятия, занимающегося ремонтом автомобилей и являющегося крупным импортером запчастей для грузового автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.
Коммерческая структура имела по всей стране розничную сеть из 30 магазинов и станций технического обслуживания грузовых автомобилей. Размеры получаемой выручки не позволяли применять упрощенную систему налогообложения. Но выход владельцы компании нашли. Для незаконной минимизации налогов они организовали регистрацию в Минске двух предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения. Полученная от продажи запчастей и оказания услуг по ремонту автомобилей выручка искусственно распределялась между основной компанией и дополнительно созданными субъектами.
В результате неправомерного использования с 2022 года особого режима налогообложения предприятие недоплатило в бюджет более 1,2 млн. рублей.
В отношении двух владельцев бизнеса возбуждено уголовное дело.
Причиненный государству ущерб возмещен подозреваемыми в полном объеме. Ведется предварительное расследование.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2026
Курсы в банках
на 27.03.2026
Конвертация в банках
на 27.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте