Работниками Кобринского межрайонного отдела финансовых расследований пресечена незаконная деятельность частного предприятия, занимающегося ремонтом автомобилей и являющегося крупным импортером запчастей для грузового автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Коммерческая структура имела по всей стране розничную сеть из 30 магазинов и станций технического обслуживания грузовых автомобилей. Размеры получаемой выручки не позволяли применять упрощенную систему налогообложения. Но выход владельцы компании нашли. Для незаконной минимизации налогов они организовали регистрацию в Минске двух предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения. Полученная от продажи запчастей и оказания услуг по ремонту автомобилей выручка искусственно распределялась между основной компанией и дополнительно созданными субъектами.

В результате неправомерного использования с 2022 года особого режима налогообложения предприятие недоплатило в бюджет более 1,2 млн. рублей.

В отношении двух владельцев бизнеса возбуждено уголовное дело.

Причиненный государству ущерб возмещен подозреваемыми в полном объеме. Ведется предварительное расследование.