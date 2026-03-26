В Центре экологического туризма «Станьково» состоялось масштабное деловое мероприятие для руководителей иностранных дипмиссий, посвященное аграрному потенциалу Беларуси. Встреча, организованная Национальным центром поддержки экспорта совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, собрала представителей посольств из 38 государств, часть из которых прибыла из Москвы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Центра, данный формат стал продолжением традиции открытого диалога с дипломатическим корпусом, заложенной в прошлом году при участии Министерства иностранных дел. В ходе официальной части директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич и министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов подтвердили готовность белорусской стороны оказывать содействие иностранному бизнесу в развитии торгово-экономических связей.

Деловая программа была сфокусирована на вопросах продовольственной безопасности и технологического сотрудничества. Заместитель министра сельского хозяйства Александр Яковчиц представил экспортный потенциал отечественного АПК, а руководители крупнейших предприятий отрасли — Гродненского и Могилевского мясокомбинатов, Слуцкого сыродельного комбината и ООО «БелХаляль» — презентовали свои производственные возможности.

Практическим завершением встречи стала дегустационная сессия, где дипломаты смогли лично оценить новинки белорусской мясомолочной продукции. Прямое общение с руководством предприятий-экспортеров позволило участникам наметить новые точки роста для расширения присутствия отечественных товаров на зарубежных рынках.