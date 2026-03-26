Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 17 марта 2026 г. № 22 внесены изменения в постановление ведомства от 14 марта 2024 г. № 16 «О ценах на газы углеводородные сжиженные».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлены новые предельные максимальные отпускные цены на газы углеводородные сжиженные, предназначенные для коммунально-бытового потребления на территории Республики Беларусь, реализуемые организациям, входящим в состав ГПО «Белтопгаз», и газы углеводородные сжиженные для заправки в баллоны, реализуемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

«Принятое решение не повлияет на расчеты с населением», – проинформировали в МАРТ.

Правовой акт принят в соответствии с указом от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь».

Постановление вступает в силу с 27 марта 2026 г.