Экономика РБ


БОЛЕЕ 6,8 ТЫС. ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПЕРЕШЛИ В СТАТУС КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ


17:06 26.03.2026

В Беларуси продолжается активный процесс трансформации малого бизнеса.

По данным Министерства экономики, на сегодняшний день более 6,8 тысячи ИП уже воспользовались упрощенным порядком и зарегистрировались в качестве юридических лиц.

Основная часть новых коммерческих организаций сосредоточена в столице и Минской области — на эти регионы приходится почти половина всех регистраций. Что касается отраслевой структуры, то предприниматели чаще всего выбирают путь развития в сферах оптовой и розничной торговли, а также в транспортной деятельности.

В профильном ведомстве напоминают, что процедура перехода занимает всего один день и доступна в любое время в течение текущего года. Чтобы помочь тем, кто еще планирует смену статуса, Минэкономики разработало подробный пошаговый алгоритм, который позволяет максимально быстро и корректно пройти все этапы регистрации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2026
валюта курс
EUR 3.4266
USD 2.9652
RUB 3.6501
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4123 -0.0077
USD 2.9652 +0.0151
RUB 3.6501 -0.0151
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4230
USD 2.9530 2.9590
RUB 3.6420 3.6560
подробнее

Конвертация в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1600
EUR/RUB 93.6000 94.1500
USD/RUB 80.7500 80.9000
подробнее
