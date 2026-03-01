Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БОЛЕЕ 6,8 ТЫС. ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПЕРЕШЛИ В СТАТУС КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
17:06 26.03.2026
В Беларуси продолжается активный процесс трансформации малого бизнеса.
По данным Министерства экономики, на сегодняшний день более 6,8 тысячи ИП уже воспользовались упрощенным порядком и зарегистрировались в качестве юридических лиц.
Основная часть новых коммерческих организаций сосредоточена в столице и Минской области — на эти регионы приходится почти половина всех регистраций. Что касается отраслевой структуры, то предприниматели чаще всего выбирают путь развития в сферах оптовой и розничной торговли, а также в транспортной деятельности.
В профильном ведомстве напоминают, что процедура перехода занимает всего один день и доступна в любое время в течение текущего года. Чтобы помочь тем, кто еще планирует смену статуса, Минэкономики разработало подробный пошаговый алгоритм, который позволяет максимально быстро и корректно пройти все этапы регистрации.
