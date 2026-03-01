Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ХОЙНИКСКИЙ ЗАВОД ГИДРОАППАРАТУРЫ ЗАВЕРШАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОЕКТА «ОДИН РАЙОН - ОДИН ПРОЕКТ»


16:13 26.03.2026

Инвестиционный проект по республиканской программе «Один район — один проект» на Хойникском заводе гидроаппаратуры реализован более чем на 80 %. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил главный инженер предприятия Владимир Михеденко.

«Первоначальный бюджет составлял 3,4 млн руб., однако проект будет перевыполнен — его итоговая стоимость достигнет 3,9 млн руб. Сейчас он реализован более чем на 80 % и сумму около 3 млн руб. В конце прошлого года предприятие получило вертикальный обрабатывающий центр VMC-1270 — современный фрезерный станок с числовым программным управлением. Ранее были закуплены фрезерный и токарный станки с ЧПУ, зубофрезерный полуавтомат, а также горизонтальный обрабатывающий центр. Все металлорежущее оборудование произведено на предприятиях «МТЗ-ХОЛДИНГА». Новая техника отличается высокой точностью и производительностью, что позволяет нашим работникам изготавливать детали быстрее и качественнее. Также мы ожидаем поставку двух токарных станка с ЧПУ от ОАО «СтанкоГомель», — рассказал Владимир Михеденко.

Кроме того, для нужд производства были приобретены испытательный стенд Н5110 ОАО «МТЗ» и грузовой автомобиль МАЗ. Отметим, что благодаря реализации инвестпроекта в прошлом году ассортимент завода расширился до 100 наименований. Особым спросом пользуются детали для энергонасыщенных тракторов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2026
валюта курс
EUR 3.4266
USD 2.9652
RUB 3.6501
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4123 -0.0077
USD 2.9652 +0.0151
RUB 3.6501 -0.0151
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4230
USD 2.9530 2.9590
RUB 3.6420 3.6560
подробнее

Конвертация в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1600
EUR/RUB 93.6000 94.1500
USD/RUB 80.7500 80.9000
подробнее
