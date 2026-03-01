Инвестиционный проект по республиканской программе «Один район — один проект» на Хойникском заводе гидроаппаратуры реализован более чем на 80 %. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил главный инженер предприятия Владимир Михеденко.

«Первоначальный бюджет составлял 3,4 млн руб., однако проект будет перевыполнен — его итоговая стоимость достигнет 3,9 млн руб. Сейчас он реализован более чем на 80 % и сумму около 3 млн руб. В конце прошлого года предприятие получило вертикальный обрабатывающий центр VMC-1270 — современный фрезерный станок с числовым программным управлением. Ранее были закуплены фрезерный и токарный станки с ЧПУ, зубофрезерный полуавтомат, а также горизонтальный обрабатывающий центр. Все металлорежущее оборудование произведено на предприятиях «МТЗ-ХОЛДИНГА». Новая техника отличается высокой точностью и производительностью, что позволяет нашим работникам изготавливать детали быстрее и качественнее. Также мы ожидаем поставку двух токарных станка с ЧПУ от ОАО «СтанкоГомель», — рассказал Владимир Михеденко.

Кроме того, для нужд производства были приобретены испытательный стенд Н5110 ОАО «МТЗ» и грузовой автомобиль МАЗ. Отметим, что благодаря реализации инвестпроекта в прошлом году ассортимент завода расширился до 100 наименований. Особым спросом пользуются детали для энергонасыщенных тракторов.